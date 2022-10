Amici, Lorella Cuccarini si vendica di Raimondo Todaro. Come molti sanno i due insegnanti hanno stretto un bel rapporto di stima e amicizia. Poco tempo fa la ballerina e showgirl ha intervistato il collega nel corso di una puntata del suo programma sul web “Un caffè con”. Proprio in quell’occasione si è lasciata scappare che Raimondo avrebbe fatto di nuovo parte dello staff del talent show: “Continua ad allenarti perché a settembre…”.

Intanto sono giorni molto intensi ad Amici 22 con i nomi dei primi eliminati spoilerati dalla pagina Amici News. Si tratterebbe di Andre e Asia. Il cantante di Arisa, Andre, è stato messo in sfida diretta da Rudy Zerbi. Sia Arisa sia Andre hanno accolto la richiesta del prof senza protestare, però non è proprio andato come loro speravano. Inoltre la tensione è salita negli ultimi giorni con insulti rivolti da alcuni allievi ai proff e crisi di ansia per le sfide…

Leggi anche: “Attento a quello che fai”. Amici 22, Arisa perde le staffe: attacco frontale all’allievo





Il sensuale ballo di Raimondo e Arisa e la reazione di Lorella

Ma dicevamo della vendetta di Lorella Cuccarini. Ebbene nell’ultima puntata Raimondo Todaro e Arisa si sono esibiti in un ballo molto sensuale. Sulle doti del ballerino non c’è mai stato alcun dubbio, ma anche la cantante ha affinato la sua tecnica grazie all’esperienza di Ballando con le Stelle. I due si sono trovati davvero bene, tanto da provocare la reazione stizzita di Lorella che con Raimondo ha stretto un legame particolare, da ‘soci’.

Lorella Cuccarini non ha preso affatto bene il ballo di Raimondo Todaro e Arisa e così ha deciso di vendicarsi. Sul suo profilo Instagram ha così pubblicato un video in cui balla un lento con Emanuel Lo e scrive: “La “vendetta” è un piatto che va servito freddo😂 Mica male come coppia😜, che dite?”.

Una vendetta in piena regola. E lo stesso Raimondo Todaro ha voluto commentare, ironicamente, il simpatico video di Lorella Cuccarini: “abbracci @emanuelloofficial e pensi a me 😍😍😍”. Insomma botta e risposta tra i due colleghi che da anni vivono insieme l’esperienza di Amici e ormai sono diventati ottimi amici. Eppure nel backstage prima della puntata lo stesso Raimondo, dopo che Lorella lo aveva evitato, aveva scritto in una story: “La mia socia mi spacca”. Tutto rientrato o no?

“Ma stai scherzando?!”. Amici, Alessandra Celentano sotto choc: gliel’ha tirata in faccia davanti a tutti