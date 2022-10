Amici, nervi a fior di pelle e paura tra gli allievi. Ormai siamo entrati nel vivo dell’attuale edizione del talent show di Canale 5. Sono in arrivo infatti le prime eliminazioni e l’atmosfera è parecchio tesa. Già nei giorni scorsi abbiamo assistito a scene non proprio edificanti, soprattutto scontri tra i ragazzi e gli insegnanti. Prima il duro faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Ramon, poi gli insulti di NDG a Rudy Zerbi. Con quest’ultimo che ha mandato in onda un video che ha ‘incastrato’ il giovane cantante.

Ormai mancano solo due giorni alla nuova puntata speciale di Amici che andrà in onda domenica alle 14 sulla rete ammiraglia di Mediaset. Intanto nel daytime di oggi, venerdì 28 ottobre, gli allievi hanno ricevuto una visita speciale: Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione, ha incontrato i protagonisti di quest’anno: “Vi vedo bene – ha detto il cantante – vi sto seguendo anch’io”. Poi è arrivata una nuova sfida per Niveo, che non l’ha presa affatto bene…

La sfida manda in crisi Niveo e la fidanzata Rita

Arisa ha deciso di mandare in sfida Niveo perché, anche se all’inizio le piaceva, successivamente non ha visto i miglioramenti che si aspettava: “Non ti vedo cambiato, migliorato, maturato… Non vedendo passi avanti ho deciso di metterti in sfida con un ragazzo che ho visto ai casting che mi piace molto, ha personalità e scrive bene”. Niveo sembra molto turbato e preoccupato dopo aver visto il video dello sfidante. Gli altri cercano di rincuorarlo: “Non è più bravo di te”. “È bravissimo!” risponde sconsolato lui.

“Io ho un’identità da ragazzino, lui è un artista” dice sconsolato Niveo, rimasto impressionato dalla performance dello sfidante. Poco dopo la fidanzata Rita incontra e abbraccia Niveo in sala relax e gli confida: “Mi dispiace molto per questa sfida. Perché ho molta paura, come l’altra volta. Perché quando arriva la busta rossa io piango come una bambina. Però sono molto brava. Sto trattenendo le lacrime fino alla fine, perché io devo fare quella forte e non posso piangere”.

La ballerina prova a resistere, ma poi alla fine crolla e le lacrime scendono a rigarle il viso. In seguito Rita cerca di dare forza a Niveo: “Io voglio che tu sul palco porti tutto quello che sei quando sei con me, tutte le tue parti del cuore”. Comunque vada per Niveo ora è dura, d’altra parte Arisa non ci è andata leggera e starà all’allievo adesso dimostrare di meritare di proseguire il suo percorso nella scuola di Amici. Ci riuscirà?

