Sanremo, Blanco indagato per danneggiamento. Anche se il Festival si è concluso cinque giorni fa l’eco delle polemiche e delle indiscrezioni sulla kermesse continuano. In tanti si sono chiesti cosa sia successo tra Chiara Ferragni e Fedez dopo quello che è sembrato un diverbio tra i due a causa del bacio tra Rosa Chemical e il rapper. Ebbene la ‘crisi’ se mai c’è stata è bella che rientrata. I due sono stati beccati insieme in pieno centro a Milano.

Un’altra polemica ha riguardato Ultimo e Marco Mengoni. Secondo i bene informati non scorre buon sangue tra i due cantanti. E il piazzamento di Ultimo, arrivato solo quarto, potrebbe essere alla base di un episodio che li ha riguardati. I due cantanti non si sono mai salutati durante la manifestazione canora, una voce lanciata da Amedeo Venza e confermata da Gabriele Parpiglia. Adesso, però, si torna prepotentemente a parlare di quello che ha combinato Blanco durante la prima serata.

Blanco indagato dalla Procura: cosa è successo

Non si sono ancora spente le polemiche per il gesto di Blanco che, durante la sua esibizione, a causa di un problema tecnico ha completamente distrutto prendendole a calci le decorazioni floreali sul palco. In tanti si sono scagliati contro il cantante. Matteo Bassetti ha tuonato: “Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire sul palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani”. Inoltre c’è chi ha sospettato si sia trattato di uno ‘show’ organizzato.

Anche il pubblico dell’Ariston non ha apprezzato quanto ha visto sul palco e ha indirizzato fischi e urla a Blanco. Successivamente l’artista ha voluto scusarsi per l’accaduto scrivendo una canzone che si intitola Ariston e concludendo con “Chiedo scusa alla città dei fiori“. Adesso, però, dalla Procura arriva la notizia che il cantante è indagato.

Secondo quanto riportato dall’Ansa Blanco è indagato per danneggiamento: “Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73/o Festival di Sanremo quando ha distrutto a calci il ‘giardino di rose’ allestito sul palcoscenico del Teatro Ariston”. Dunque la vicenda continua, staremo a vedere se il cantante commenterà l’accaduto nelle prossime ore.

