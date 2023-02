Sanremo, rivelazione su Ultimo e Marco Mengoni. La 73esima edizione si è conclusa con la vittoria del cantante di Ronciglione al suo secondo trionfo su tre partecipazioni. Pronostici confermati, dunque, dopo che la sua canzone aveva raccolto il consenso dei giornalisti che per primi l’avevano ascoltata. Ma ovviamente non sono mancate le polemiche sulla kermesse. A partire da quello che è successo tra Chiara Ferragni e Fedez, sui quali ci sono novità dopo le voci su alcune incomprensioni…

Un’altra voce ha parlato di una lite dietro le quinte. Inizialmente si pensava a bicchieri volati tra Anna Oxa e Madame, ma entrambe hanno categoricamente smentito l’accaduto. La prima tramite il proprio staff, la seconda ha scritto sui social: “Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”. Ora spunta un’altra indiscrezione su Ultimo e Marco Mengoni.

Ultimo e Marco Mengoni: cosa è successo a Sanremo

Dopo la discussione dell’ultimo festival i giornalisti hanno salutato il quarto posto di Ultimo con un boato di approvazione. Ora sul cantante c’è una nuova polemica. A quanto pare non scorrerebbe buon sangue tra lui e il vincitore, Marco Mengoni. Tanto che due esperti di gossip hanno recentemente svelato un retroscena: andiamo a scoprire cosa è successo dietro le quinte del Festival.

Secondo le indiscrezioni Ultimo e Marco Mengoni non si sarebbero salutati al Festival di Sanremo. Lo riporta Amedeo Venza durante una diretta di Casa Pipol: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni“. Voce confermata anche da Gabriele Parpiglia che fa sapere: “Si, anche a me risulta che non ci siano rapporti tra Ultimo e Mengoni”.

Non sono chiari i motivi di questo astio tra i due cantanti. C’è chi ipotizza che Ultimo sia rimasto amareggiato per essere arrivato soltanto quarto visto che sia lui che Marco Mengoni erano dati come favoriti. Solo rivalità musicale o c’è dell’altro? Chissà, in ogni caso il fatto che non si siano neppure salutati fa pensare che il contrasto sia più forte di quanto si immagini…

