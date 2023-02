Fedez e Chiara Ferragni, la crisi dopo Sanremo arriva ad un punto di svolta. Tutto era successo dopo il bacio tra il cantante e Rosa Chemical che la bionda influencer sembrava non aver preso benissimo. In un video diventato presto virale sui social, girato in quella che sembra una pausa pubblicitaria del Festival, si vedeva Fedez mentre si avvicinava a Chiara Ferragni sul palco, come convocato dalla moglie che sembrava chiedere a Fedez spiegazioni.



Fedez allargava le braccia come a sottolineare di non avere responsabilità dell’accaduto ma tanto era bastato per fare scoppiare il caso. Pettegolezzi su una crisi fortissima, addirittura chi parlava di prossima separazione. Pettegolezzi, per lo più, visto che nelle ore scorse la pagina Instagram WHOOPSEE ha pubblicato alcuni scatti inequivocabili che sembrerebbero scongiurare la presunta crisi. Chiara Ferragni e Fedez sono stati infatti paparazzati insieme per le vie di Milano.

Fedez e Chiara Ferragni, crisi risolta: spuntano foto insieme



Si legge sulla pagina di WHOOPSEE: “Ecco Chiara Ferragni e Fedez insieme, nel pieno centro di Milano. “Tutto nella norma” dovremmo dire, se non fosse che il Festival di Sanremo si è concluso pochi giorni fa ma i riflettori sulla coppia non si sono decisamente mai spenti. Tutto il web parla di loro e questo clamore continua ad aumentare anche a causa dell’assenza dai social di Fedez”.



“Whoopsee però è in grado di mostrarvi in esclusiva queste immagini dei Ferragnez, scattate ieri martedì 14 febbraio, nel tardo pomeriggio, poco prima che i due entrassero in un portone, in una delle vie del centro città meneghino”. Insomma, crisi (se mai c’è stata) rientrata. E fioccano i commenti: “Il fatto è che in questa coppia si è sempre visto il loro essere famosi dimenticandosi che prima di tutto sono persone con emozioni, hanno due figli”.



“C’è un matrimonio, è normale litigare, è normale magari mandarsi a quel paese o essere freddi, ma non è normale l’ossessione che hanno certe persone perché muoiono d’invidia per loro. Anche meno”. E ancora scrive un’altra utente. “Mamma mia… stanno molto bene quello si, ma tutte le coppie non stanno tutto il tempo ad abbracciarsi, baciarsi ed stare incollati come le cozze. Tutte le coppie hanno i suoi momenti di respiro anche stando insieme come in questi pochi minuti che sono riusciti a fare queste foto qui! Ma abbiate pazienza!”.