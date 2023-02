“Oggi è un bel giorno, l’hip hop è arrivato secondo a Sanremo”. Così Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, aveva commentato su una story su Instagram (@thelazzinho), il suo secondo posto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

“Ho perso 5 chili, mi sono appena rovesciato una bottiglia di champagne in testa, però oggi è un bel giorno, l’hip hop è arrivato secondo a Sanremo”, le parole del rapper, che poi aveva speso bellissime parole per il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni. “Marco Mengoni sei un gran giocatore, sei una grande persona. Complimenti bro’, te la sei meritata, ti voglio bene!”.

Lazza, dopo Sanremo la sua scarpa venduta online

Un secondo posto che vale più di mille parole per Lazza, incredulo per aver portato l’hip hop sul secondo gradino dell’ambito podio del Festival di Sanremo. “Cenere” è stato scritto con Davide ‘Tropico’ Petrella e Dario ‘Dardust’ Faini, il re mida del pop italiano, che nel 2019 contribuì con quel “clap clap” al successo di “Soldi” di Mahmood, ma anche di brani come “Riccione” dei Thegiornalisti, “Andromeda” e “Guaranà” di Elodie, “Malibu” di Sangiovanni, “Voce” e “Marea” di Madame.

Molto amato dai suoi fan, durante la settimana di Sanremo Lazza ha avuto modo di fare anche un particolare regalo a un suo fan. Il cantante ha lanciato una scarpa autografata. Durante la settimana sanremese, il rapper milanese ha avuto modo di incontrare spesso i suoi fan e si è mostrato davvero molto carino e disponibile con ognuno di loro. Un regalo inaspettato che ha avuto vita breve tra le mani di uno degli ammiratori che è riuscito ad accaparrarsi la scarpa firmata dal cantante di Cenere.

Proprio in queste ore Lazza ha pubblicato sulle sue Instagram story uno screenshot di un sito di vendite online in cui c’è proprio la scarpa regalata al suo fan. “Sarà l’ultima volta che faccio un regalo”, ha scritto il cantante per poi aggiungere: “Comunque 450 euro sono pochi, aggiungi uno zero almeno”, ha scritto ironicamente.