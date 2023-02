Chiara Ferragni e Fedez, i segnali della ‘crisi’. Si è parlato molto del diverbio avvenuto tra l’imprenditrice digitale e suo marito. I due sono stati tra i protagonisti di questa edizione e dal punto di vista professionale è indubbio che Sanremo sia stato un successo per entrambi. Ma dal punto di vista sentimentale pare che qualcosa sia andato davvero storto per la popolare coppia. E ora TgCom24 parla di alcuni segnali che porterebbero a pensare a una crisi tra i due.

Subito dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, anticipato dalla simulazione di un atto sessuale tra i due, Chiara Ferragni ha mostrato di prendere il gesto con filosofia. Ad Amadeus ha infatti detto sorridendo: “Avrò anche io un bonus limone”. Tutto tranquillo dunque? Mica tanto. In breve tempo un video girato dietro le quinte ha iniziato a diffondersi sul web. Qui l’influencer sembra molto meno tranquilla. Pare che tra i due ci sia stato un diverbio.

La discussione dietro le quinte e il gelo social

Leggendo il labiale Chiara Ferragni sembra dire a Fedez: “Fede, ma cosa hai combinato?“. E il cantante si avvicina sgranando gli occhi e con le braccia allargate, come se volesse giustificarsi di quanto avvenuto. Non è ancora chiaro cosa si siano detti in seguito, ma c’è un testimone. Il giornalista Federico Taddia era lì quando c’è stato il bacio e poi la reazione di Chiara. Ebbene alla domanda su cosa sia successo Taddia risponde: “Sono affari loro”, mentre i diretti interessati non hanno commentato l’accaduto.

Piuttosto al ritorno da Sanremo Chiara Ferragni e Fedez non sono apparsi insieme sui social. Quasi un caso, considerando le innumerevoli occasioni in cui due non si risparmiano frasi d’amore e stima. Il rapper, poi, ha postato le foto di alcuni dei protagonisti del Festival commentando: “Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria”. Ci sono il vincitore Marco Mengoni, Tananai, Lazza, Salmo, Beppe Vessicchio, Ariete e Rosa Chemical. Manca proprio Chiara Ferragni.

Poi si è saputo che Fedez ha partecipato alla festa di chiusura del Festival da solo, mentre Chiara Ferragni era a casa. Un altro segnale della crisi? Difficile dirlo. Intanto, però, secondo alcuni osservatori Fedez avrebbe rubato la scena alla moglie. Prima con il freestyle in cui ha attaccato governo e Codacons. Poi con l’appello a legalizzare la marijuana e infine col bacio a Rosa Chemical. E se Chiara Ferragni se la fosse presa davvero? Il mistero continua…

