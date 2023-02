Bacio Fedez e Rosa Chemical. Dopo il gesto del cantante che sul palco dell’Ariston ha portato il brano Made in Italy non si fa altro che parlare della reazione che Chiara Ferragni, co-conduttrice del festival di Sanremo 2023 e moglie del rapper, avrebbe avuto dopo l’esibizione di Rosa Chemical e il bacio con i marito Fedez.

Rosa Chemical ha trascinato Fedez sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2023 e al termine dell’esibizione ha baciato il rapper- inizialmente sorpreso dal coinvolgimento nello show – sulla bocca. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è montata la polemica.

Bacio Fedez e Rosa e lite Ferragni, parla il testimone

“Mi è scappato, questo è il Festival dell’amore”, ha detto Rosa Chemical alla fine dell’interpretazione del brano Made in Italy. “Sono senza parole”, sorride Chiara Ferragni, moglie di Fedez, coconduttrice accanto ad Amadeus. Ma poco dopo un video che ritrae Chiara Ferragni e Fedez è finito in rete scatenando gli utenti in teorie e ipotesi sulla reale reazione dell’imprenditrice.

Secondo i più, ma ovviamente non ci sono prove, Chiara si sarebbe infuriata, mentre per altri ci avrebbe riso su. Ora a parlare è Federico Taddia, giornalista e autore televisivo che di quel bacio è stato testimone ravvicinato. Sul suo account social, il giornalista ha pubblicato una foto su Instagram con la testimonianaza del bacio tra Fedez e Rosa Chemical. “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro”, ha scritto su Instagram.

Nella foto l’immagine di Chiara e Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical. Il giornalista scrive ancora: “Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez e ammirazione per Chiara Ferragni, rimasta professionale Anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto”. Taddia ha detto di aver registrato anche un video, ma di averlo cancellato per rispetto della coppia. Cosa si sono detti Chiara e Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical? È un mistero. “Sono affari loro”, ha concluso Taddia. Né Chiara Ferragni né Fedez hanno parlato della questione pubblicamente.