L’esordio di Sanremo 2023 è stato sicuramente in parte rovinato dal gesto di Blanco, che ha iniziato a distruggere i fiori e la scenografia durante la sua esibizione musicale. La sua prima performance era andata alla grande, infatti insieme a Mahmood aveva cantato senza problemi la canzone Brividi, vincitrice nella passata edizione. Ma quando è stato richiamato per il suo singolo L’Isola delle rose, qualcosa è andato storto. Infatti, l’artista non riusciva a sentire la sua voce nell’auricolare per un problema di natura tecnica.

Ma certamente Amadeus e tutti coloro che stavano seguendo Sanremo 2023 non si attendevano che Blanco potesse comportarsi in quel modo. E, a distanza di alcune ore dall’accaduto, sono in tanti ad aver reagito di fronte a quell’atteggiamento. Il pubblico ha reagito con fischi e insulti al cantante, che ha affermato comunque di essersi ugualmente divertito. Tra i primi ad intervenire Stefano De Martino, che ha considerato esagerata la sua reazione. E si è poi complimentato con il direttore artistico e Gianni Morandi per la gestione.

Sanremo 2023 e il gesto choc di Blanco: la richiesta

A parlare di quanto avvenuto a Sanremo 2023, con Blanco in preda ad una furia incontrollata, anche Roberta Bruzzone, che ha fatto riferimento ad atti vandalici e atteggiamento inaccettabile del cantante. Ma è Matteo Bassetti che ha deciso di andare oltre e di invitare chi di competenza a prendere un’importante decisione su di lui. Staremo a vedere se daranno ascolto al virologo, il quale ha postato sui social una foto eloquente di Blanco che distrugge tutto, accompagnata da alcune frasi molto significative.

Bassetti ha quindi scritto su Facebook: “Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire sul palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani“. E tanti seguaci del virologo hanno condiviso: “Una vergogna senza alcuna scusante”, “Che brutto esempio per i nostri ragazzi”, “Mi meraviglia che non siano intervenuti immediatamente, portandolo via dal palco e adottando severi provvedimenti”.

In piena notte Amadeus aveva poi commentato così a proposito di Blanco: “In realtà lui doveva fare delle cose con i fiori tipo rotolarsi sopra, non chiaramente quello che abbiamo visto. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivo perché noi sentivamo la musica. Nel nostro box l’audio non era perfetto”.