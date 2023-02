Blanco a Sanremo 2023, furia sul palcoscenico. Nel corso della serata di debutto del Festival della musica italiana è accaduto un momento di spettacolo che ha da subito acceso i dibattiti. Nel bel mezzo dall’esecuzione del suo nuovo singolo, il cantante è andato incontro a un problema tecnico, ma nessuno si sarebbe aspettata la reazione: choc tra i presenti davanti alla scena di Blanco che preso letteralmente a calci le decorazioni floreali sul palcoscenico.

Blanco prende a calci i fiori sul palcoscenico di Sanremo 2023. Fischi e disapprovazione dopo la scena choc al Teatro dell’Ariston. Un momento imbarazzante che torna a segnare la storia del Festival della musica italiana dopo quello avvenuto due anni fa tra Bugo e Morgan. Il cantante stava presentando al pubblico il suo nuovo singolo quando un problema tecnico ha sabotato la buona riuscita dell’esibizione, facendo perdere il controllo sulla situazione.

Amadues non ha fatto in tempo a intervenire prima dell’inevitabile: Blanco ha cominciato a prendere letteralmente a calci le decorazioni floreali poste sul palcoscenico destando la disapprovazione del pubblico che ha cominciato a fischiare. Ovviamente i commenti si sono riversati anche sui social. Ad esempio su Twitter anche Valerio Scanu ha espresso tutto il suo disappunto sull’accaduto: “Se gli in ear non funzionano, li togli e continui a cantare… se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti. Vergogna Blanco“.

Una reazione spropositata a detta di molti, quella del cantante di Brividi che ha vinto la precedente edizione di Sanremo. Anche Gianni Morandi ha dato la sua versione dei fatti in collegamento con Fiorello: “Pensate che mi ero appena fatto una foto con Blanco. Ero dietro le quinte che la stavo per pubblicare e mi hanno detto ‘fermati guarda che succede’, non capivo quello che stava succedendo. Poi avete visto che sono entrato sul palco per pulire tutto“.

Poi l’intervento sempre sui social del rapper e produttore Frankie hi-nrg mc, che ha così parlato pubblicamente commentando il gesto: “Vorrei chiarire, la gag di spaccare i fiori (organizzatissima) la trovo la cosa bella della performance”, e ancora: “Il problema tecnico dell’audio in cuffia va gestito diversamente, magari provando a cantare. Per rispetto del pubblico“, ha chiosato.