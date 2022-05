“Glielo fa dietro le quinte”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la scoperta a UeD cambia tutto

Riccardo Guarnieri, il gesto dietro le quinte per Ida Platano. Anche UeD, come molti altri programmi televisivi, sarebbe prossimo a mettersi in pausa in vista della stagione estiva. Ma le avvincenti vicende del trono non possono che concludersi in bellezza, anche se con qualche attrito. Stando ad alcune anticipazioni, pare che il cavaliere abbia avuto un atteggiamento definitivo verso la dama.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, una storia intrisa di alti e bassi. Questo sembra trapelare dalle ultime anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi. UeD non può che chiudere la stagione in bellezza, regalando ai fan qualche dettaglio che alza l’asticella delle aspettative. Protagonisti indiscussi della vicenda sempre loro. Tutto è accaduto dietro le quinte.





Riccardo Guarnieri, il gesto dietro le quinte

Un puntata che potrebbe andare incontro a un confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri alla luce della delusione provata in seguito a un gesto avvenuto dietro le quinte di UeD che sembra non essere stato per nulla gradito. Pare infatti che il cavaliere abbia deciso di togliere il saluto a Ida Platano e peggio avrebbe fatto finta di non vederla. (Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la decisione finale).

Come si usual dire in questi casi, l’indifferenza a volte è più tagliante di mille parole. Questo il gesto che potrebbe portare i due a un confronto definitivo. Ma la luce dei riflettori non intende spegnersi. Per il cavaliere anche il colpo di scena che tira in ballo Gloria. Anticipazioni che si fanno sempre più interessanti.

Stando alle anticipazioni, Riccardo Guarnieri potrebbe essere tornato sui propri passi, motivo che lo spingerebbe a chiedere alal dama una seconda possibilità. Ma Gloria pare non abbia alcuna intenzione di interrompere la frequentazione con Fabio per lui. Se ne vedranno di belle a UeD.

