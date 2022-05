“Cosa abbiamo combinato”. La Pupa e il Secchione, il video a luci rosse della coppia

La Pupa e il Secchione è finito qualche settimana fa e ha visto vincitrice la coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. Nell’ultima sfida i due concorrenti hanno avuto la meglio su Emy Buono e Alessandro De Meo, ma una delle coppie più chiacchierate è quella formata da Denis ed Emy, che hanno pubblicato il primo video Su Onlyfans.

Denis Emy video Onlyfans – Il primo filmato di coppia dei fidanzatini de La Pupa e il Secchione è stato annunciato da Denis sul sul suo account Instagram: Only Couple, il primo video insieme su only è ufficialmente fuori, non avete idea di cosa abbiamo combinato! link in bio”, ha scritto Denis, che posa con Emily per il primo video Onlyfans.





Per chi non lo sapesse, Onlyfans è una piattaforma in cui gli utenti pagano per vedere i post e i contenuti delle persone a cui sono interessati, e anche diversi volti del mondo dello spettacolo hanno un profilo attivo sul social, tra questi anche Antonella Mosetti (qui l’articolo sulla showgirl e il suo nuovo lavoro su Onlyfans) e l’ex tornista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.

Non solo il video, Denis Dosio, famoso youtuber e tiktoker noto anche per la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha parlato dell’apertura dell’account di Emy Buono: “Avete capito bene. Ore 20.00 uscirà il primo video con Emy sul mio OnlyFans. Sarà un video hot, super hot. E se farà il record di views nella piattaforma aprirò io stesso l’account Only di Emy, quindi… Ora avete un reale motivo per cliccare in questo dannato link e entrare. Ciao”. Denis Dosio ed Emy Buono si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e ancora oggi sono inseparabili.

I due si sono corteggiati a vicenda per qualche settimana ma la svolta è arrivata qualche settimana dopo quando, in villa, tra i due è scoccato il primo bacio. Denis Dosio ed Emy Buono sono molto famosi sui social. Il primo si è fatto conoscere per il suo lavoro di influencer e per la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, mentre la seconda ha attirato l’attenzione grazie alla prima edizione del reality Ti Spedisco in Convento.

