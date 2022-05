“Avete rotto, cacciateli”. UeD, bufera su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: pubblico furioso

Nuova bufera su Uomini e Donne e soprattutto su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’ultima novità sul loro conto ha fatto sollevare le proteste definitive del pubblico, mai stati così duri con la dama e il cavaliere. Parole fortissime ed inequivocabili, che lasciano poco spazio alla diplomazia. I telespettatori hanno chiesto ufficialmente di cacciare via i due protagonisti dal dating show, dopo che è venuta fuori la verità su di loro. E anche nei prossimi giorni non sono da escludere nuove sommosse virtuali.

A proposito di Uomini e Donne e di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nei giorni scorsi lui aveva fatto apprezzamenti su una ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Federica Aversano. Parole a seguito delle quali erano arrivate le considerazioni proprio di Federica. “Ah. Ecco (ride). Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me. È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”.





Uomini e Donne, su Ida Platano e Riccardo Guarnieri attacchi durissimi

Come è emerso nelle ultime ore, a Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono riusciti a ritrovare quella scintilla giusta per far ripartire la relazione sentimentale, interrotta in passato. Hanno provato a rivedersi e a frequentarsi, ma ora si è saputo che è arrivato il momento di dirsi addio per sempre. Si sono visti in diverse circostanze e hanno provato in tutte le maniere a far rinascere quell’amore perduto, ma a quanto pare i buoni propositi sono stati subito smentiti dai fatti.

Quando è circolata la notizia che, stando alle anticipazioni delle prossime puntate, Ida e Riccardo comunicheranno a tutto lo studio e ai telespettatori che le cose non sono andate bene e che quindi non proseguiranno la loro frequentazione, il pubblico si è ribellato. Sul web, come riportato dal sito Blasting News, sono apparsi numerosissimi messaggi contro l’ex coppia e quindi sono stati chiesti provvedimenti urgenti alla redazione affinché i due non mettano più piede nel programma.

Questi i commenti durissimi contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Uno peggio dell’altro, hanno rotto ed è ora che spariscano dalla trasmissione”, “Devono andare a casa entrambi”, “Sono due persone vergognose, bugiarde ed ormai prive di dignità. Quindi, per questi utenti il loro tempo a Uomini e Donne sarebbe finito e Maria De Filippi dovrebbe mandarli via. Staremo a vedere cosa succederà.

