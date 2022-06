Perché Edoardo Tavassi è in infermeria all’Isola dei Famosi. Il daytime di mercoledì del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino è andato in onda senza il fratello di Guendalina Tavassi e Marco Cucolo.

I sono sono stati costretti a saltare l’appuntamento per sottoporsi a degli accertamenti medici in infermeria. Marco Cucolo ha abbandonato il gioco dopo seri problemi di salute. Come spiegato dal naufrago Gennaro Auletto, il fidanzato di Lory Del Santo, eliminata al televoto flash durante la puntata numero 22, è stato molto male e per questo motivo è stato portato in infermeria.





Perché Edoardo Tavassi è in infermeria all’Isola dei Famosi

Le sue condizioni erano serie e per questo motivo ha dovuto abbandonare l’Isola dei Famosi. “Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. – si legge su Biccy.it – Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono andato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto. Se gli hanno consigliato di abbandonare ha fatto bene”, ha detto Gennaro Auletto, che la notte precedente al ricovero in infermeria ha assistito Marco Cucolo.

Perché Edoardo Tavassi è in infermeria all’Isola dei Famosi – A svelare il motivo del ricovero del naufrago ci ha pensato Pipol Tv. “Edoardo Tavassi è volato in infermeria insieme con Marco Cucolo per problemi fisici. Ma se Cucolo ha dovuto mollare, per Edoardo non sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo. E noi tifiamo per lui (e per Nicolas Vaporidis)”.

Perché Edoardo Tavassi è in infermeria all’Isola dei Famosi – Dunque, sembra proprio che a breve Edoardo Tavassi si ricongiungerà con il resto dei naufraghi. Per la gioia del pubblico, che lo ha incoronato vera rivelazione di questa edizione, e per quella di Mercedesz Henger, che ha confessato di aver preso una cotta per lui.

“Resta in infermeria”. Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ancora fuori gioco: le sue condizioni