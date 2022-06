Marco Cuccolo e il motivo dell’abbandono dell’Isola dei Famosi. A pochi giorni dall’eliminazione di Lory Del Santo, anche il suo fidanzato ha definitivamente lasciato l’Honduras. Nessun televoto, ma motivi di salute hanno costretto il fidanzato di Lory Del Santo a interrompere la sua avventura all’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimi r Luxuria e Nicola Savino.

“Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola”, si legge nella comunicazione ufficiale dell’Isola dei Famosi. Marco Cucolo è stato uno dei protagonisti della sedicesima edizione del reality, entrando come concorrente nella prima puntata, il 21 marzo 2022 insieme alla fidanzata Lory Del Santo, eliminata al televoto flash contro Pamela Petrarolo durante la 22esima puntata andata in onda lunedì 6 giugno.

I concorrenti più longevi rimasti ora in gioco sono Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal, gli altri naufraghi, invece, sono arrivati in Honduras nel corso dell’edizione. Ma torniamo a Marco Cuccolo e al motivo dell’abbandono dell’Isola dei Famosi. “Stava male di fegato, ma non pensavo così da abbandonare. Sì anche allo stomaco, non è stato bene, ma credevamo che sarebbe tornato“, ha spiegato Estefania Bernal. Biccy ha riportato anche le parole di un altro naufrago, Gennaro Auletto, che la notte precedente al ricovero in infermeria ha assistito Marco Cucolo.

Marco Cuccolo e il motivo dell’abbandono, la spifferata di Gennaro Auletto – “Oggi ci sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì. Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. – si legge su Biccy.it – Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono andato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco. Ha vomitato molto e io gli sono stato vicino. La salute viene prima di tutto. Se gli hanno consigliato di abbandonare ha fatto bene. Porterò bei ricordi di questa esperienza fatta insieme. Ciao Marco amico mio un saluto“. Marco Cuccolo ha abbandonato l’Isola dei Famosi per un motivo di salute serio, problemi al fegato che gli hanno provocato vomiti e spasmi, e per questo motivo non ha potuto proseguire la sua avventura in Honduras.

