Marco Cucolo, ritiro dall’Isola dei Famosi. La notizia è ormai ufficiale, infatti non siamo in presenza di anticipazioni e ipotesi, ma di realtà dei fatti essendoci stata la comunicazione da parte della produzione del reality show condotto da Ilary Blasi. Una vera e propria doccia fredda per lui e per il suo pubblico, che sperava comunque di apprezzarlo ancora a lungo nonostante la sua compagna Lory Del Santo non fosse più presente in Honduras. Ed è stato anche annunciato il motivo dell’addio.

Marco Cucolo e il ritiro dall’Isola dei Famosi sta cannibalizzando l’attenzione sulla trasmissione televisiva. Anche se solamente poche ore prima c’era anche stato un annuncio da parte dell’ex naufrago Roger Balduino, sottoposto ad un’operazione: “Buongiorno, voglio dire grazie a tutti voi per i messaggi di ieri di affetto e forza, che ho ricevuto. L’intervento è andato benissimo, sono a casa. Ho dovuto farlo per il problema che avevo e ho ancora nel sedermi. Quindi, posso dire che mi sento un po’ meglio di ieri”.





Marco Cucolo, ritiro all’Isola dei Famosi: il motivo

Dunque, per Marco Cucolo c’è il ritiro all’Isola dei Famosi ufficiale. E il pubblico sta già iniziando a commentare la notizia sui profili social del programma. Si era vociferato di problematiche e di passaggi in infermeria non soltanto da parte sua, ma anche di Edoardo Tavassi e Marialaura De Vitis. Alcuni utenti avevano ipotizzato addirittura possibili contagi da coronavirus, non confermati da fonti ufficiali. E ora è arrivata la nota del reality show che annuncia l’abbandono del compagno di Lory Del Santo.

Questo quanto scritto dall’Isola dei Famosi su Marco Cucolo: “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola”. Quindi, è stato riferito di motivazioni di natura medica senza entrare nello specifico. E sul web in molti hanno adesso paura che anche il fratello di Guendalina Tavassi possa abdicare. Non resta che aspettare le prossime ore per capire se Marco romperà il silenzio e spiegherà ai suoi follower le ragioni, che lo hanno costretto a interrompere l’avventura tv.

Queste alcune delle reazioni del pubblico de L’Isola dei Famosi, dopo il ritiro definitivo di Marco Cucolo: “Lui è stato un bravo ragazzo lì, sicuramente trasparente”, “Nooo, secondo me non ha retto l’uscita di Lory Del Santo”, “Forse gli mancherà la sua Lory”, “Peccato, l’unico che meritava davvero di vincere”, “Mi dispiace, un uomo educato e gentilissimo. Spero che tronchi con Lory”.

