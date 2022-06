“In 2 in infermeria”. L’Isola dei Famosi continua a perdere pezzi: la notizia sui naufraghi è appena arrivata

Dopo le grandi discussioni avvenute in puntata torna la pace sull’Isola dei Famosi. In particolare grandi abbracci tra Nick Luciani, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. I tre erano stati protagonisti di una discussione, ma adesso si sono chiariti e tra di loro è scoppiata la pace. Infatti durante la diretta dello scorso lunedì i naufraghi hanno dato vita a nuove discussioni, che hanno visto Nicolas e Nick in due gruppi distinti e separati.

Mentre Nicolas Vaporidis è rimasto fermo nella sua posizione con i suoi amici di sempre, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro, da parte del cantante sembrerebbe esserci stato un piccolo tradimento. Nick Luciani era passato dalla parte di Lory Del Santo che sarebbe stata eliminata in seguito. Ora tutte le incomprensioni sembrano davvero acqua passata. Durante il daytime andato in onda si sono visti grandi cenni d’intesa e grandi abbracci.





“Mi vengono le lacrime agli occhi, ci conosciamo da tanti anni”, afferma Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi nella notte rivolgendosi a Nick Luciani. Dopo di che, tra loro scatta un abbraccio, che a detta della showgirl per il cantante sarebbe stato “liberatorio”, in quanto avrebbe capito di aver sbagliato. Ed ecco che, subito dopo, arriva il momento di Nicolas Vaporidis di farsi avanti con il cantante. Inaspettatamente, l’attore si riavvicina a Nick e anche con lui arriva un abbraccio.

“Mi dispiace”, dice sottovoce l’attore di Notte prima degli esami. “Esageriamo sempre, questa è la fame”, risponde invece Nick Luciani. Quest’ultimo appare perplesso di fronte al nuovo atteggiamento dei due naufraghi e, in particolare, quello di Nicols Vaporidis: “Ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Sono rimasto, perché stanotte Nicolas si è avvicinato e ha capito magari di aver esagerato. E stamattina siamo più amici di prima… Sono felice, una bella cosa dai”.

Nel frattempo Mercedesz Henger, con maschera e machete, riceve a trovare dei lumaconi giganti in acqua. Grazie anche a questo suo intervento, i naufraghi indossano una camicia e decidono di condividere tutti insieme una cena in Honduras con riso e pesce. Tuttavia non sono tutti presenti: mancano Edoardo Tavassi e Marco Cucolo. Stanno effettuando accertamenti medici: al momento non si conoscono le loro reali condizioni di salute.

“È deciso così”. Chiusura Isola dei Famosi, la notizia definitiva dopo le prime indiscrezioni