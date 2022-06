“È deciso così”. Chiusura Isola dei Famosi, la notizia definitiva dopo le prime indiscrezioni

Isola dei Famosi a rischio chiusura. Questa l’indiscrezione bomba che è stata sganciata negli ultimi giorni e che ha fatto entrare nel panico milioni di telespettatori. Ovviamente non si trattava di voci riguardanti l’attuale edizione, che ormai terminerà il suo percorso a fine giugno con la proclamazione del vincitore. Si era però paventata l’ipotesi che Mediaset non continuasse più a puntare sul reality show a partire dall’anno prossimo. E ora sono giunti altri rumor a proposito di questa notizia.

L’Isola dei Famosi a rischio chiusura ha allarmato il pubblico, che comunque è anche molto concentrato sulle dinamiche degli attuali concorrenti. L’ex naufrago Roger Balduino ha ad esempio fatto una rivelazione clamorosa su Estefania Bernal: “Sì, con Estefania abbiamo fatto qualcosina prima di partire, eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso. Ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok, facciamo coppia, ci proviamo’ però dopo mi ero affezionato”.





Isola dei Famosi a rischio chiusura: come stanno le cose

A parlare di Isola dei Famosi a rischio chiusura da parte di Mediaset era stato The Pipol Tv su Instagram, ora invece a chiarire tutti i dubbi è stato il sito TvBlog. Quest’ultimo è riuscito ad apprendere in anteprima ciò che avrebbe deciso l’emittente televisiva. Ed è stato svelato un retroscena, che finora nessuno era stato in grado di sapere con esattezza. C’è infatti qualcosa di concreto che era già stato stabilito nei mesi scorsi e di cui nessuno ancora ne era venuto a conoscenza in maniera ufficiale.

Questo quanto comunicato da TvBlog sull’Isola dei Famosi: “La prossima sarebbe la seconda ed ultima dell’accordo in essere tra Mediaset e Banijay per la trasmissione di questo programma. Ci sentiamo in grado di confermare che Mediaset ha un altro anno di contratto con Banijay per la realizzazione dell’Isola dei Famosi”. Quindi, salvo ulteriori clamorosi colpi di scena, il reality show dovrebbe andare in onda anche nella prossima stagione televisiva per la gioia di tantissimi telespettatori.

Intanto, alcuni utenti hanno messo sotto accusa Vera Gemma, che avrebbe superato una prova in modo non onesto: avrebbe messo le mani davanti alla bocca, quindi sputato il cibo per poi metterlo nella bandana legata al suo polso. “Vera Gemma ha barato, ha sputato il cibo nella bandana e metà del frullato non l’ha bevuto, se l’è buttato addosso. Quindi? Passa così?!”.

“Controllate! Che vergogna…”. Vera Gemma subito sotto attacco all’Isola dei Famosi