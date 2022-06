Soleil Sorge e Vera Gemma Isola dei Famosi. Le due ex naufraghe che in edizioni diverse si sono distinte per forza e personalità sono finalmente sbarcate in Honduras nella puntata di lunedì 6 giugno. Annunciate da settimane, le ‘Piratesse’ sono tornate per aiutare i loro naufraghi preferiti.

Così, dopo il tradizionale tuffo dall’elicottero in diretta Soleil Sorge e Vera Gemma Isola dei famosi hanno creato due squadre. Il loro compito è infatti quello di aiutare a vincere la squadra preferita e l’influencer ed ex GF Vip 6 ha subito conquistato una vittoria, confermandosi regina della prova dell’uomo vitruviano, di cui detiene ancora il record.





Vera Gemma Isola dei Famosi: “Ha barato”

Grazie alla vittoria su Luca Daffrè, con tanto di nuovo record, Soleil Sorge ha dato da mangiare alla sua squadra. Anche Vera Gemma si è subito messa in gioco ma con un’altra sfida: la cosiddetta prova di coraggio de La cena indigesta. Come dice il nome, è caratterizzata da “prelibatezze tipiche honduregne” come zampe di gallina e cavallette fritte.

Come Soleil Sorge, per la gioia della sua squadra anche Vera Gemma Isola dei Famosi ha superato la prova ma per molti utenti dei social non in modo leale: avrebbe messo le mani davanti alla bocca, quindi sputato il cibo per poi metterlo nella bandana legata al suo polso. “Vera Gemma ha barato, ha sputato il cibo nella bandana e metà del frullato non l’ha bevuto, se l’è buttato addosso. Quindi? Passa così?!” ha scritto uno.

#veragemma ha barato, ha sputato il cibo nella bandana e metà del frullato non lo ha bevuto, se lo è buttato addosso. Quindi?? Passa così?! @IsolaDeiFamosi @vladiluxuria #isola — Beatrice Pietrangeli (@BeaPietrangeli) June 6, 2022

E altri, sempre su Vera Gemma Isola: “Sì ma andate a controllare cos’ha nella bandana Vera!”, “Ha sputato il cibo nella bandana a fine secondo piatto. Direi che non può esserle data buona la prova. Controllate la sua bandana, fategliela srotolare” e “Vera Gemma che butta il cibo nella bandana. Che vergogna”. Ma se fosse vero, possibile che Alvin, sempre attento al regolamento, non se ne sia accorto?

