“Ha minacciato Nicolas”. Isola di fuoco, fuori onda choc di Nick Luciani: accuse pesanti

Nick minaccia Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi. Tutti contro il cugino di campagna. Nelle ultime ore su Instagram e Twitter molti utenti hanno accusato Nick Luciani di aver minacciato l’attore romano pubblicando alcuni stralci di conversazioni tra i due. Ancora una volta il componente del gruppo musicale è finito al centro delle polemiche.

Secondo quanto riportato dagli utenti social, Nick avrebbe minacciato Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi. “Ha detto che vuole dare una pizza a Nicolas è impazzito!”. “Ecco, bel esempio che da Nick fuori con la minaccia di dargli un “pizza” a Nicolas”. “Hanno fatto vedere il fuori onda Nik dice a Nicolas che le dà una pizza o volete giustificare pure queste frasi? Hai visto che non erano tutti matti o bugiardi“, si legge sui social.





Nick minaccia Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: rivolta sul web

In questi giorni Nick Luciani, leader e cantante dei Cugini di campagna, è finito al centro delle polemiche per una serie di liti che ha avuto con gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi. Approdati tutti su Playa Ultimo Sfuerzo, ci sono stati già attriti e più di un naufrago ha avuto da ridere nei confronti di Nick Luciani e le sue richieste. Il cantante romano aveva proposto di rinunciare alla sua porzione di riso in cambio di un po’ di carote ma la sua richiesta ha indispettito gran parte del gruppo.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi anche Edoardo ha nominato il cantate dopo aver sentito delle minacce verso Nicolas Vaporidis: “La carta che non avrei mai pensato di bruciare è lui: è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente. Vi giuro che ho visto una scena, pocanzi qua fuori. Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto qualcosa tipo ‘guarda che io te meno’. Cioè, siamo arrivati a ‘sti livelli. Irriconoscibile. Una persona permalosa che non chiede scusa una volta“, ha detto durante le nomination.

Ma a quanto pare tutti hanno capito male, perché in realtà Nick non avrebbe minacciato Nicolas Vaporidis. Il leader dei cugini di Campagna non ha detto “pizza” ma “pista”, cosa ripetuta più volte anche dall’attore romano: “Sbotti perché ti ho contestato? – riporta Biccy – Pensa quanto fastidio dai tu a noi con queste frasi brutte che ripeti. Mi dai una pista a cosa? A fare l’arco con le frecce? La zattera che affonda? La tenda bucata? A cosa mi dai una pista? Cosa hai fatto qui sull’isola? Che cosa fai? Ti ho mai detto qualcosa? Te so mai venuto a dire qualcosa? Tutto per una capanna con i buchi. Ma guarda che caos che stai creando“.

