Isola Dei Famosi, Nick Luciani ancora al centro delle polemiche. Da alcuni giorni in Honduras c’è un’atmosfera di tensione tutta intorno ad uno dei naufraghi. Il componente dei Cugini di Campagna si è reso protagonista di una serie di accesi battibecchi con gli altri vip. A pochi giorni dalla finalissima di lunedì 27 giugno, prima Lory Del Santo poi anche gli altri concorrenti hanno risposto a brutto muso a Nick.

All’Isola dei Famosi Nick Luciani contro tutti. Il cantante ha proposto agli altri naufraghi di mangiare il riso anche a pranzo e non solo a cena. La proposta ha fatto arrabbiare diversi vip, ma soprattutto Carmen: “Dopo due mesi sei esploso contro di me e tu non puoi parlare se non mangi con noi. Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i cog***?”. Nelle ultime ore Edoardo Tavassi ha rivelato che Nick sarebbe quasi arrivato alle mani con Nicolas Vaporidis.





Isola dei Famosi, Nick Luciani sempre più isolato

I naufraghi sono sbarcati su una nuova isola, Playa Ultimo Sfuerzo, inoltre ad accendere gli animi sono arrivate Vera Gemma e Soleil Sorge. L’attenzione però è ancora una volta rivolta a Nick Luciani. È stato Luca Daffrè a spiegare in confessionale cosa è accaduto: “Nick ha proposto di rinunciare alla sua porzione di riso, in cambio di carote. Io su questo non sono d’accordo, perché penso che dopo 80 giorni su una spiaggia non sei al ristorante”.

Successivamente Luca Daffrè ha rimproverato lo stesso Nick Luciani: “Quando si fa una cosa in comune si fa la cosa in comune. Capito? E se no ognuno dice “io mangio questo” un altro dice “io non voglio mangiare il riso, mi mangio le carote…”, una cosa e l’altra. Deve essere un bene comune. Mangi quello che c’è da mangiare”. Ma il cantante ha risposto di non volerne sapere, per lui niente riso. A questo punto anche Estefania Bernal ha detto la sua.

Estefania si è detta d’accordo con Luca Daffrè: “Hai fatto bene a dirglielo. Cioè siamo qua naufraghi sull’Isola da due mesi…”. E a questo punto è intervenuta anche Mercedesz Henger: “Perché secodo lui a noi piace tanto ‘sto riso? Ne abbiamo un po’ le scatole piene. Io dopo un mese, voi dopo 80 giorni”. E alla fine pure Carmen Di Pietro ha criticato l’atteggiamento di Nick Luciani: “Mamma mia che gentaglia. Mi dispiace aver perso un amico, mi dispiace tantissimo dove l’orgoglio può portare una persona. Ma nella vita non ti puoi comportare così”. Insomma Nick è sempre più solo contro tutti sull’Isola.

