“L’ho notato…”. C’è aria di love story all’Isola, Soleil sbarca e punta subito un naufrago: gossip alle stelle

Isola dei Famosi, Soleil Sorge colpita da un naufrago. In questi ultimi giorni in Honduras sono stati diversi i momenti concitati. Nick Luciani è sempre più isolato dopo l’ennesima proposta sul cibo che ha fatto arrabbiare gli altri naufraghi. Poi è arrivata l’eliminazione di Lory Del Santo, con polemiche da parte del suo manager e il fidanzato Marco Cucolo che ha avuto un malore. Il naufrago ha dovuto ricorrere alle cure dell’infermeria.

Ma nel frattempo c’è stato l’ingresso di Soleil Sorge e Vera Gemma sull’Isola. Le due non sono concorrenti ma vivranno questi ultimi giorni a stretto contatto con gli altri e si prevedono già colpi di scena. Le ‘piratesse’, questo il loro soprannome, hanno già creato scompiglio. Nella prova dell’uomo vitruviano Soleil oltre a vincere la sfida contro Luca Daffrè ha incantato tutti col suo lato B. Inoltre durante la puntata l’influencer ha rilasciato alcune dichiarazioni su uno dei naufraghi.





Invitata a dare i voti ai naufraghi Soleil Sorge ha assegnato un 8 a Edoardo e Nicolas, mentre a Luca Daffrè ha dato addirittura 9: “Che dire, ha una bella personalità, sportivo forte. Dai a lui darei un bel 9, per dargli spazio per migliorare. A Vera piacciono più contorti e tormentati, a me no. Io ho chiuso con i casi umani e quindi Luca Daffrè per me va benissimo“.

Insomma pare proprio che Soleil Sorge sia rimasta colpita da Luca Daffrè. La conferma è arrivata poco dopo la fine della puntata quando l’ex gieffina ha dedicato un post alla sua esperienza nel reality: “Anche questa è andata, io mi sono divertita come una matta. Credo si sia visto. La mia squadra ha vinto, ora potranno mangiare pane e salame, ricordo quando ero una naufraga e cosa avrei dato per il pane. Non ci credo che ho vinto di nuovo la prova dell’uomo vitruviano. Invece è successo e ce l’ho fatta anche questa volta. Se non li avessi aiutati a vincere mi sarei sentita malissimo”.

La prova più difficile è stata buttarmi da quell’elicottero, devo dire che ero lì un po’ tentennante inizialmente. Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, ed è magica la sensazione nel farlo. Tutto sta nel trovare il coraggio e quando ti butti è una delle sensazioni più belle e liberanti della vita. Per me è stato meraviglioso tornare su quell’isola e ringrazio che mi ha dato questa opportunità. Spero di avervi fatto divertire”.

Soleil Sorge all’Isola dei Famosi ma bloccata in hotel: “La maledizione mi ha colpito”