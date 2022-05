Soleil Sorge Isola dei Famosi. Di nuovo. L’ingresso dell’influencer ed ex naufraga era stato annunciato giorni fa insieme a quello di un’altra grande protagonista del reality, Vera Gemma. Il pubblico si aspettava di vedere entrare in gioco “Le piratesse” nella puntata di lunedì 30 maggio 2022 ma così non è stato. O meglio, non proprio.

Nel corso della 21esima diretta, al termine della quale è uscito definitivamente Marco Maccarini, Ilary Blasi le ha presentate. Soleil Sorge e Vera Gemma sono dunque già sbarcate in Honduras, ma non ancora ufficialmente in gioco, a creare scompiglio tra gli altri naufraghi.





Soleil Sorge Isola dei famosi: “Malore prima di entrare”

Ma perché Vera Gemma e Soleil Sorge non sono ancora a Playa Palapa? Come riporta il sito Funweek, il motivo lo rivela la stessa ex concorrente del GF Vip 6 tra le sue ultime Storie di Instagram: è rimasta bloccata in albergo, senza poter raggiungere la spiaggia e i naufraghi del reality show per due giorni a causa di un malore.

In un breve video registrato nell’hotel in Honduras Soleil Sorge balla sorridente davanti allo specchio con il suo nuovo look fatto di treccine: “Kinda Fun Fact: ho avuto la Maledizione di Montezuma per due giorni ma ho vinto io perché la magia bianca vince sempre”. Dunque si è ripresa e probabilmente è pronta a entrare in gioco nella prossima puntata.

Ma forse non tutti sanno cosa sia la Maledizione di Montezuma, quella che avrebbe impedito a Soleil Sorge di raggiungere l’Isola dei Famosi. Si tratta di una famosa leggenda: nel 1519, l’imperatore azteco Montezuma II lanciò una maledizione contro l’esercito conquistador spagnolo, giunto in America Centrale per sottomettere la sua gloriosa civiltà. In seguito a questa maledizione, gli invasori europei cadevano in preda a forti disturbi gastrointestinali, dolori addominali, attacchi di diarrea e forte febbre.

