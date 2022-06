Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in infermeria. Il naufrago ci è finito ieri insieme a Marco Cucolo e per ora non tornerà nel gioco mentre il secondo ha deciso di abbandonare. Sono stati giorni molto turbolenti questi per Edoardo Tavassi. Nel corso dell’ultima puntata aveva fatto una rivelazione scottante su Nick Luciani e lo ha accusato di aver minacciato pesantemente un altro compagno di avventura. Ha esordito così e il pubblico è rimasto senza parole.



“Nick è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente e vi assicuro che ho visto una scena poco fa, qui fuori, dove Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto una cosa come ‘Guarda che io ti meno’, siamo arrivati a sti livelli”. E non aveva concluso qui la sua invettiva. “È irriconoscibile, è una persona permalosa, che non dice scusa semplicemente per aver fatto un errore perché errare è umano, non ha detto scusa”.





Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi in infermeria: quando rientra in gioco



“E quando Carmen gli ha detto ‘Guarda mi dispiace di aver fatto quella battuta che io ho sentito dire soltanto Anima mia’, che era una battuta, per chiedergli scusa gli ha dato la mano e lui si è girato e non le ha dato una mano. Tutte cose brutte davvero”. Sempre nella puntata di lunedì scorso Edoardo si era riavvicinato a Mercedesz. “Passando più tempo con lei, abbiamo parlato, alla fine mi fido del mio istinto, i pregiudizi che avevo all’inizio sono svaniti, una bella persona”.(Leggi anche “Vai a curarti”. Isola, rottura a un passo tra Edoardo e Guendalina Tavassi)



Parole che non sono piaciute a Guendalina che ha precisato: “Lei è proprio carina, però ho sentito un po’ di cose che non mi sono piaciute”. In attesa di quello che succederà ora arriva un’indiscrezione sulle condizioni di salute di Edoardo Tavassi. A lanciarla è Amedeo Venza, il quale svela il presunto motivo per cui il fratello di Guendalina si trova in infermeria.



“Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”, scrive l’esperto di gossip sul suo profilo ufficiale di Instagram. Dunque, sembra proprio che a breve il Tavassi si ricongiungerà con i suoi compagni d’avventura. Per ora però manca una comunicazione ufficiale da parte delle produzione.

