L’Isola dei Famosi si avvia alla conclusione. Durante la puntata di lunedì 13 giugno è stato nominato il primo naufrago finalista: si tratta di Nicolas Vaporidis. L’attore quindi è sicuro di giocarsi la vittoria finale del reality che va in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Gli altri naufraghi dovranno aspettare le prossime puntate per capire chi di loro si contenderà il successo durante la serata del 27 giugno.

Nel frattempo in nomination, a grande maggioranza, è stato mandato Nick Luciani insieme a Mercedesz Henger, mentre Gennaro Auletto è stato definitivamente eliminato: prima ha perso il televoto della settimana, ha lasciato l’Isola spostandosi su Playa Sgamatissima raggiungendo così la solitaria Pamela Petrarolo e non ha superato nemmeno il televoto flash. Anche solo se per poco tempo, Marco Maccarini è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.





Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro critiche da Marco Maccarini

Il conduttore è stato ospite a Isola Party, il format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L’ex naufrago ha parlato della sua breve ma intensa esperienza in Honduras e criticato il comportamento assunto da alcuni concorrenti del reality show nei suoi confronti. Quando è arrivato in Honduras Marco Maccarini ha stravolto gli equilibri del gruppo. Quindi ha svelato i nomi dei concorrenti con cui andava maggiormente d’accordo.

“Tra i naufraghi di cui ho un bel ricordo c’è Nick, anche se l’ho vissuto pochissimo – ha detto Marco Maccarini -. Ho avuto la fortuna di essermi avvicinato anche a Lory Del Santo, io le ho dato l’opportunità di raccontarsi. Ho scoperto una persona profonda e intelligente. Ha molti aspetti complicati, ma è davvero molto interessante. Poi può piacere o meno, ma la ritengo una grande donna. Lei è molto intelligente, ma il suo modo di fare è poco compreso. Poi posso dire che è tanto leale. A me è piaciuto passare del tempo con lei e posso solo dire cose positive”.

Infine Marco Maccarini ha svelato di non aver legato con Nicolas Vaporidis e criticato il comportamento assunto da Carmen Di Pietro nei suoi confronti: “La persona con cui ho legato meno? Devo dire che non sono riuscito a tirare giù questo muro di strategia che ha tirato su Nicolas Vaporidis. Io non amo l’aggressività, l’arroganza, non sopporto quando qualcuno cerca di prevaricare. Quindi ho fatto molta fatica. Mi è dispiaciuto non poter incontrare una persona come lui. Aveva sempre il timore che io potessi disturbare la sua vita. In realtà volevo semplicemente divertirmi e conoscere persone. Quindi lui ed è un peccato. Poi Carmen Di Pietro perché mi ha massacrato. Anche lei mi accusava di voler strafare. Sono pieno di cicatrici di morsi di Carmen che sono velenosi. Ecco quindi ti direi loro due su tutti”.

