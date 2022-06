Chi è stato eliminato alla 23esima puntata dell’Isola dei Famosi? Una serata incredibile e pregna di eventi, in cui è stato addirittura eletto il primo finalista. In collegamento, Alvin, ha fatto sapere che in Honduras da una parte c’era una tempeste elettrica e dall’altra un uragano. Problemi che alla fine hanno fatto saltare anche il collegamento con Milano. Una volta rientrati, si è parlato subito di televoto: Gennaro Auletto ha dovuto abbandonare Playa Palapa con il 7% dei voti (Marialaura 42%, Nick 32%, Estefania 19%).

Il bacio di giuda l’ha dato a Mercedesz Henger. A quel punto si è dovuto scegliere il primo finalista: le prime a sfidarsi sono state le donne, che hanno dovuto scrivere su una lavagnetta il nome della collega che non meriterebbe la finale. Estefania ha pescato il cocco con una stella nera e, dunque, non ha potuto prendere parte alla prova dei lettini inclinati, vinta da Mercedesz. Poi è stato il turno degli uomini di decidere chi non meriterebbe la finale.

“Vergognatevi tutti”. Lory Del Santo, caos dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi





Chi è stato eliminato alla 23esima puntata dell’Isola dei Famosi?

A quel punto, ogni naufrago ha dovuto scegliere chi non meriterebbe di andare in finale, lasciando solo uno fuori dalla catena. Hanno iniziato i due già candidati, Vaporidis e Mercedesz, che hanno fatto il nome di Nick. Poco dopo è arrivato il momento di scoprire chi è il primo finalista della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi: si tratta di Nicolas Vaporidis con 47%. L’attore ha detto: “Sono contento e, allo stesso tempo, sono stupito”.

Ma chi è stato eliminato alla 23esima puntata dell’Isola dei Famosi? Prima di arrivarci, è arrivata una bella sorpresa per Nick: un videomessaggio di sua moglie Vanessa che l’ha fatto commuovere. Ma non è finita qui, perché la donna l’ha raggiunto nella zona nomination per abbracciarlo da vivo.

Vanessa ha superato le sue paure ed è volata in Honduras per dare tutto il suo appoggio al cantante. Poi è stato il momento di scoprire l’eliminato alla 23esima puntata dell’Isola dei Famosi. Ilary ha così aperto il televoto flash per scoprire l’eliminato definitivo di questa puntata: Gennaro con il 27% dei voti (Pamela 73%). Il giovane tornerà a casa.

“Adesso tutti sanno chi sei davvero”. Furia Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: alta tensione col naufrago