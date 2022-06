Fase finale dell’Isola dei Famosi. Le incomprensioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno e non si placano nonostante ci siano stati dei chiarimenti in precedenza. Evidentemente c’è della cenere che cova e basta una miccia per far riesplodere tutto. Nel daytime che i telespettatori hanno visto uno scontro abbastanza acceso tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. I due si erano chiariti qualche giorno fa dopo un precedente litigio.

Il cantante ha avuto forti dissapori con l’attore, ma il tutto sembrava essere passato in seguito ad un abbraccio tra i due. “Mi dispiace, esageriamo sempre, è la fame”, ha detto Nick Luciani che in confessionale si è detto felice di questa svolta: “Ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Ci sono rimasto perché questa notte Nicolas si è avvicinato, certamente ha capito di avere esagerato, anche io ho ammesso la cosa e stamattina siamo più amici di prima, anche con Carmen. Abbiamo capito che non dobbiamo arrabbiarci e sono felice, bella cosa.”





Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis lite Nick Luciani: “Ipocrita”

Nel daytime andato in onda lunedì 13 giugno lo spirito dell’Isola ha messo i naufraghi l’uno di fronte all’altro per un faccia a faccia. I primi a confrontarsi sono stati Nick Luciani ed Edoardo Tavassi. Il cantante ha sottolineato come Edoardo, a Nicolas, nonostante un litigio furioso, abbia dato una seconda possibilità. Non mi trovo con certe amicizie che hai”, ha ribadito il cantante. La replica di Nicolas Vaporidis non si è fatta attendere: “Abbi il coraggio di dire le cose, sono io non sono gli altri!”. Subito dopo il cantante si è lamentato dell’intromissione dell’attore: “Non sono riuscito a confrontarmi con Edoardo perché poi si inseriva sempre lui e mi ha dato fastidio”.

Nicolas Vaporidis è parso abbastanza furioso e ha detto a Nick Luciani: “Eccolo che esce fuori, abbi il coraggio, fallo uscire fuori questo uomo, tutto il tempo che sei finto, invece di parlare e dire ca***e”. L’attore ha continuato a criticare il 52enne: “Oggi ha fatto vedere chi è finalmente, dopo 84 giorni che siamo qua, non è l’uomo che credevamo che fosse, il suo atteggiamento di un opportunista ipocrita che ha soltanto sfruttato il momento a suo favore, non si è mai esposto pubblicamente”.

L’attore ha continuato ad affrontare il cantante dei Cugini di Campagna: “Parla tira fuori i co***i, gli hai detto ad Edoardo che era una m***a, tira fuori le p***e“. La replica del 52enne è stata: “Ti sei messo in mezzo te, parlate in faccia, a pelle non ti sento, ti alteri, poi è la gente che ti giudica, ci stiamo confrontando io e lui”. A dire la sua intanto ci ha pensato Luca Daffrè: “Se ci sono delle discussioni vuol dire che ci sono delle cose da dire, a me fa strano”.

