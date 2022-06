Isola dei Famosi, stasera il primo finalista. Tanta carnea al fuoco nella puntata di stasera dopo l’eliminazione di Lory che stasera tornerà in studio. “Lory ha lasciato molti conti in sospeso sull’Isola e stasera è pronta a confrontarsi con i suoi ex compagni…anche con chi non vi aspettate!”. A dare l’anteprima è la produzione dell’Isola dei Famosi sulla sua pagina social. L’ uscita di Lory ha diviso il pubblico. “Purtroppo mi dispiace. Ma soprattutto per l’accanimento in negativo brutto, all’ inizio puntata di tutti contro Lory”, scriveva un utente.



“Premetto durante un televoto aperto cosa sbagliatissima perché era a senso unico. E poi carissimi Ilary Vladimir e Nicola Savino non siate stupiti quando era ovvio che finiva così. Avete pilotato un televoto con un accanimento negativo da inizio puntata, visto che molto non seguono i day time e si basano sul montaggio e cio che vedono in puntata!!Pamela non lo avrebbe superato il televoto cosa certa”.





Isola dei Famosi stasera anche il faccia a faccia tra Lory e Marco Cucolo



E concludeva: “Grazie certe scorrettezze e per par condicio non andrebbero fatte da una sola parte Rivedetevi la puntata. Io l’ho vista”. Nel frattempo la vita sull’Isola va avanti, ma alcuni naufraghi parlano ancora di Lory Del Santo. È il caso di Luca Daffrè che, parlando con Gennaro Auletto, ha commentato l’assenza in Honduras della compagna di Marco Cucolo.



“Secondo me, senza la presenza di Lory stiamo vivendo un’altra isola – ha detto Luca Daffrè -. Io mai mi son svegliato e ho sentito questa serenità nell’aria. C’è una bellissima atmosfera in questa giornata. Nuova vita, nuova atmosfera. C’è meno tensione. Non c’è zizzania. Partivano tutte da lì le discussioni. Non si sta discutendo la donna che è, ma i suoi comportamenti all’interno del gioco”. (Leggi anche “Troppo felice”. Isola, che sorpresa per Lory Del Santo: lei in lacrime e il pubblico pure)



“Adesso che non c’è, si vive meglio. Almeno per ora, poi non si sa mai”. Intanto stasera verrà eletto il primo finalista del reality. Sarà deciso direttamente dagli spettatori a casa tramite un televoto flash, che vedrà coinvolti coloro che hanno vinto determinate prove durante la puntata di stasera. Intanto arrivano altre novità. “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?”

“In queste condizioni”. Isola dei Famosi, Alvin mostra quello che finora non si è visto