Si avvicina la finalissima dell’Isola dei Famosi: il 27 giugno verrà proclamato vincitore il naufrago di questa edizione. Nel frattempo a Cayo Cochinos si torna a parlare di Lory Del Santo, di recente eliminata, una dei concorrenti favoriti per il successo finale. Il suo fidanzato Marco Cucolo ha dovuto alzare bandiera bianca: si è ritirato dall’Isola dei Famosi. Alla fine i problemi fisici hanno avuto la meglio.

Questo quanto scritto dall’Isola dei Famosi su Marco Cucolo: “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola”. Quindi, è stato riferito di motivazioni di natura medica senza entrare nello specifico. E sul web in molti hanno adesso paura che anche il fratello di Guendalina Tavassi possa abdicare. Marco Cucolo aveva problemi di stomaco, come hanno detto gli stessi naufraghi dopo aver ascoltato il comunicato: “Stava male di fegato, ma non pensavo così da abbandonare. Sì anche allo stomaco, non è stato bene, ma credevamo che sarebbe tornato”, ha rivelato Estefania Bernal.





Lory Del Santo Isola dei Famosi ancora critiche dai naufraghi

“Io sono rimasto male quando è arrivato il comunicato. Sapevamo che stava male, questo sì. Lui di notte mi diceva che non stava bene e io l’ho aiutato. – ha detto Gennaro Auletto –. Si lamentava molto e aveva dei dolori. Mi chiamava e mi sono alzato per stargli accanto. Rimetteva e aveva problemi di stomaco”. Nel frattempo la vita sull’Isola va avanti, ma alcuni naufraghi parlano ancora di Lory Del Santo. È il caso di Luca Daffrè che, parlando con Gennaro Auletto, ha commentato l’assenza in Honduras della compagna di Marco Cucolo.

“Secondo me, senza la presenza di Lory stiamo vivendo un’altra isola – ha detto Luca Daffrè -. Io mai mi son svegliato e ho sentito questa serenità nell’aria. C’è una bellissima atmosfera in questa giornata. Nuova vita, nuova atmosfera. C’è meno tensione. Non c’è zizzania. Partivano tutte da lì le discussioni. Non si sta discutendo la donna che è, ma i suoi comportamenti all’interno del gioco. Adesso che non c’è, si vive meglio. Almeno per ora, poi non si sa mai”.

Poi Luca Daffrè ha anche commentato la riappacificazione tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis che: “Penso che questa Playa sia molto piccola con poche risorse, ma che la stiamo facendo diventare casa piano piano. Dobbiamo solo abituarci. Alla fine dobbiamo convivere qua per due/tre settimane quindi facciamocela andare bene. Adesso capiamo meglio come muoverci. Lasciamo alla natura quello che è della natura. Hanno fatto un bel lavoro di squadra Nick e Nicolas. Sono stati tutti e due intelligenti a chiarire dopo quello che è successo”.

