Lory Del Santo commenti Instagram, si è generato il caos dopo quanto accaduto sul profilo dell’ultima eliminata dall’Isola dei famosi. In breve, sotto agli ultimi post una marea di auto elogi e complimenti per il percorso al reality show e anche critiche a conduttrice e opinionisti, ma a sua firma.

Sono stati pubblicati tutti a distanza di pochi minuti uno dall’altro, ma dallo stesso account, dunque dalla stessa Lory Del Santo oppure da chi le gestisce i social. La ex naufraga si commenta i post da sola? La gaffe ha fatto il giro della rete e molti l’hanno accusata di avere in realtà dei profili fake e di aver dimenticato di fare logout.





Ore di “caos” in rete, tutti a ricondividere i commenti Instagram che in effetti sembravano scritti dalla stessa Lory Del Santo. Ma non è andata proprio così: erano messaggi privati ricevuti dai fan. Lo ha spiegato lo staff dell’attrice e regista, costretto a intervenire con un comunicato pubblicato proprio sul suo profilo.

“In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone”. Così si legge a proposito dei commenti Instagram che tanti hanno scambiato per auto elogi.

“Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers”. Lo staff ha quindi pubblicato vari messaggi privati ricevuti dai fan ma in alcuni casi il nome è ben visibile…

