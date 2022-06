Isola dei Famosi, Lory Del Santo eliminata: scoppia la polemica. Pamela è stata salvata dal 76% del pubblico, contro il 24% di Lory. Nel corso della puntata è stata pesantemente attaccata da Vladimir Luxuria. “Nella vita ho conosciuto tante persone, e anche una con una doppia faccia. Tu dici che non ci sono prove, noi i daytime li vediamo, vai da uno, dall’altro e cerchi di mettere zizzania, sei un’attrice”. Parole alle quale avevano fatto seguito quelle di Edoardo Tavassi. “Il suo ruolo è di andare a parlare male di ogni persona, prima si cerca di comprare Luca, lui non ci casca, poi ci prova con Gennaro”.



“Senza telecamere mi abbraccia, poi lo nega davanti a tutti, è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto. Qua c’è gente che gioca sporco, nutrono Gennaro per far vincere le prove leader, l’unico che salvo è Marco che con gli occhi vorrebbe stare dalla parte nostra, ma purtroppo sa che deve difendere la sua fidanzata”.

Parole alle quali Lory aveva replicato: “Loro sono in sette, sono tutti uniti, se lo sono inventato, non ci sono video, audio, continuano a girarsela”. E che sono state riprese anche dal manager dell’attrice. Paolo Chipparo ha espresso la sua opinione su tutta questa faccenda e il modo in cui è stata trattata Lory in questi mesi in Honduras. “Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto Lory ad arrivare fin qui, nessuno poteva immaginarlo”.



E ancora: “Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory, il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita. Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare”. Leggi anche (“Troppo felice”. Isola, che sorpresa per Lory Del Santo: lei in lacrime e il pubblico pure)



“Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco, e si è ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande DONNA, omaggiandola con la giusta passerella che meritava”.

