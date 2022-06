Lory Del Santo gaffe dopo l’Isola dei famosi. L’attrice, regista e showgirl è stata eliminata dal reality lunedì 6 giugno e le polemiche sono iniziate sin da subito. Finita al televoto contro Estefania Bernal, è stata prima spedita a Playa Sgamatissima, poi ha perso di nuovo ma contro Pamela Petrarolo.

L’ex Non è la Rai è infatti stata salvata dal 76% del pubblico, contro il 24% di Lory Del Santo. Il suo manager Paolo Chipparo ha subito spresso la sua opinione su tutta questa faccenda e il modo in cui è stata trattata in questi mesi in Honduras con un lungo post su Instagram.





Lory Del Santo gaffe dopo l’Isola dei Famosi

“Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco, e si è ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande DONNA, omaggiandola con la giusta passerella che meritava”, ha scritto nel lungo messaggio il manager di Lory Del Santo. Che poi è incappata in una mega gaffe.

Tornata in possesso del proprio profilo Instagram, Lory Del Santo ha scritto dei post sull’Isola dei Famosi. Ma poi si è forse dimenticata di cambiare account e se li è commentati da sola. Il risultato? Una marea di complimenti ma a firma Lory Del Santo official. Sono stati pubblicati tutti a distanza di pochi minuti uno dall’altro, ma dallo stesso account, dunque dalla stessa Lory oppure da chi le gestisce i social.

Il modo in cui la signora Vladimir è più in gamba e onesta di te Lory! #isola pic.twitter.com/vGpwYt7oXu — LU⚖️ (@Lu_SoWhat_) June 8, 2022

Da “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola” a “Ti ammiro tantissimo” fino a “Ti temevano perciò di hanno buttato fuori”, sempre a firma Lory Del Santo. La gaffe ha fatto presto il giro della rete, anche perché ci sono parole forti contro gli opinionisti, come “Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ‘opinionista’ non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!”.

