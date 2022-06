“In queste condizioni”. Isola dei Famosi, Alvin mostra quello che finora non si è visto

Alvin, un’altra rivelazione sull’Isola dei Famosi. L’inviato dalle Honduras negli ultimi giorni ha pensato di spiegare al pubblico di fan alcuni dettagli sul rapporto che lo lega ormai da diverso tempo alla conduttrice. E tra chi sia convinto che tra i due ci sia una grande amicizia, esiste anche chi invece pensa che l’inviato e Ilary Blasi siano ai ferri corti. Dopo aver posto chiarezza su questo, si passa a ben altro. Per la prima volta Alvin mostra a tutti qualcosa.

Alvin, le condizioni sull’Isola dei Famosi. Continuano a susseguirsi dettagli sempre più interessanti in diretta dall’Isola. Dopo aver posto chiarezza sul rapporto di amicizia che lo lega a Ilary Blasi, l’inviato mostra a tutti in diretta a Casa Chi e per la prima volta la casa in cui vive in Honduras. Via libera dunque ai retroscena.





Alvin mostra a tutti la casa sull’Isola dei Famosi

Dopo aver chiarito l’affetto che lo lega a Ilary Blasi, Alvin si lancia in un’altra impresa: mostrare a tutti la sua abitazione lontano dall’Italia e le condizioni in cui vive: “L’Isola dei Famosi è una realtà che non esiste da nessun’altra parte, tutto quello che vivo qua è inutile che lo racconto perché nessuno mi crede. Qua ci sono 40 gradi, salta la corrente per ore”. (Alvin e Ilary Blasi, è lui a rivelare tutto).

Alvin continua a rivelare a tutti alcuni dettagli mentre mostra in diretta la sua umile dimora nelle Honduras: “Una volta sono tornato dalla diretta sporco e sudato e non c’era corrente: non c’era luce, non c’era aria condizionata, non potevo lavarmi”, confessa ancora l’inviato. “A me di fare questo tipo di televisione non me ne frega sinceramente niente, non ho niente contro questa tv ma non mi rappresenta, quindi spero che voi la pensiate allo stesso modo”, rivela. Ma non finisce qui.

Poi Alvin aggiunge: “Ovviamente il cibo non è dei migliori e qua viviamo in una bolla causa Covid. Non è come sembra. La nostra permanenza qua non è così paradisiaca, ma alla fine siamo ai Caraibi, non mi lamento”. Nostalgia dell’Italia? Alvin non ci pensa troppo tempo su: “Cosa mi manca dell’Italia? Tutto”, chiosa.

