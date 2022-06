Isola dei Famosi, Alvin svela nuovi retroscena. Lo ha fatto durante la puntata di ieri di Casa Chi, rispondendo alle domande di Rosalinda Celentano e Azzurra Della Penna. La lunga intervista è iniziata con una considerazione su Nicolas. “Se devo parlare di un naufrago in modo particolare, ti posso dire di Nicolas Vaporidis. Prima di entrare, con ogni naufrago, a cena al ristorante faccio un saluto, magari dico due parole rispetto a quello che loro si aspettano. Quello che dico è semplicemente la stessa cosa per tutti”.



“Tutti i naufraghi che son passati si sono portati l’esperienza dentro e a tutti è mancata l’Isola, fatta bene o male poco importa, è un’esperienza che ti ribalta come un calzino. Ho parlato con Nicolas in questi termini. Lui mi ha detto: ‘staremo a vedere’. Io gli ho detto: ‘puoi scegliere tu di fidarti o meno’. E alla fine ho avuto il riscontro da lui. Dietro le quinte mi ha confermato che è un’esperienza pazzesca. E si sta vedendo in tutto quello che sta facendo Nicolas”.





Isola dei Famosi, Alvin svela nuovi retroscena: caldo soffocante e disagi



Poi è passato a raccontare ciò che non si vede: come cioè si vive davvero sull’Isola dei Famosi, tra mille disagi dovuti al caldo e alle condizioni ambientali. “L’Isola dei Famosi è una realtà che non esiste da nessun’altra parte – ha detto l’inviato – Quando sono arrivato qua la prima volta, 7 anni fa, mi dissero: ‘ciò che vedi è inutile che lo racconti a casa, perché nessuno ti crederà mai’. (Leggi anche “Nooo, Alvin!”: l’inviato dell’Isola dei Famosi lascia la Palapa in diretta)



“Ed è così: c’è questo paradosso. Stai ai Caraibi e credi di fare la bella vita – ha continuato – Io me lo ripeto nella testa perché qui vai in difficoltà e vivi nel disagio continuo. Prima è saltata la comunicazione perché è saltata la corrente, ma salta per 7-8 ore. L’altra sera sono rientrato dalla diretta di sera, sporco e sudato”.



Quindi conclude: “Non c’era corrente, né acqua né aria condizionata né luce, qui siamo prossimi alla jungla e se non c’è la luna fuori non si vede niente”. Più chiaro di così Alvin davvero non poteva essere. Intanto è tutto pronto per la nuova puntata di stasera.

