Isola dei Famosi, Lory Del Santo dopo la gaffe la risposta della produzione. Sono giorni convulsi questi in Honduras. Ieri è arrivato l’addio di Marco Cucolo, fidanzata di Lory. “Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’Isola” era stata il comunicato della produzione. Così mentre in infermeria resta Edoardo Tavassi. In attesa di quello che succederà ora arriva un’indiscrezione sulle condizioni di salute di Edoardo Tavassi. A lanciarla è Amedeo Venza, il quale svela il presunto motivo per cui il fratello di Guendalina si trova in infermeria.



“Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”, scrive l’esperto di gossip sul suo profilo ufficiale di Instagram. Dunque, sembra proprio che a breve il Tavassi si ricongiungerà con i suoi compagni d’avventura. Per ora però manca una comunicazione ufficiale da parte della produzione. Comunicazione che invece è arrivata per Lory Del Santo dopo la gaffe.





Isola dei Famosi, Lory Del Santo: dopo la gaffe la risposta dell’Isola



L’attrice aveva spiegato già le ragioni di quei commenti apparsi sul suo profilo. Commenti nel quale si faceva i complimenti da sola. “In merito alla notizia uscita sui principali mezzi di comunicazione, intendiamo precisare che la signora Lory del Santo, attualmente in Honduras non è in possesso di uno smartphone”. Così si legge a proposito dei commenti Instagram che tanti hanno scambiato per auto elogi.



“Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers”. Lo staff ha quindi pubblicato vari messaggi privati ricevuti dai fan ma in alcuni casi il nome è ben visibile. (Leggi anche “Non lo accetto”. Isola, furia Edoardo Tavassi contro la produzione: i naufraghi con lui)

Alla luce degli eventi, sul profilo del reality sono apparsi alcuni commenti positivi alla trasmissione scritti dallo stesso profilo del programma e pubblicati come post. Un modo divertente per prendere un po’ in giro lo staff della Del Santo, che a questo punto farebbe meglio a cambiare social media manager.

