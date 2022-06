Alvin e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. A parlare di loro sono state tantissime persone negli ultimi mesi, infatti il loro rapporto è diventato un vero e proprio tormentone. C’è chi sia convinto che tra i due ci sia una grande amicizia e che quindi alcuni siparietti siano solamente scherzosi, mentre altri ritengono che non corra buon sangue tra la conduttrice e l’inviato e che siano ormai ai ferri corti. E ora a spiegare finalmente tutto ci ha pensato proprio lui, il quale ha chiarito tutto definitivamente.

Ma non si è parlato in queste ore solo di Alvin e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. L’inviato si è concentrato anche su Soleil Sorge: “Sai che appena finito mi ha detto: ‘sai che mi dispiace tantissimo andarmene’. Io e Soleil abbiamo fatto la stessa Isola nel 2019. Mi ha detto: ‘ero emozionatissima per il tuffo dall’elicottero, non l’avevo mai fatto perché tre anni fa ero entrata a nuoto’. Durante il corso della puntata si è divertita talmente tanto che ha detto che sarebbe voluta rimanere almeno una settimana.





Alvin e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: come va il rapporto

Il sito Novella 2000 ha ricordato che su Alvin e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi era emersa una notizia ‘choc’ rilanciata da Dagospia: “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”. E ora lo stesso inviato del reality show dall’Honduras ha messo la parola fine, svelando a tutto il pubblico quale sia il vero legame tra lui e la moglie di Francesco Totti.

Queste le dichiarazioni di Alvin su Ilary Blasi, rilasciate a Casa Chi: “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità, un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi… Un po’ all’inizio ci ha stupito e abbiamo detto: “Ma com’è che noi litighiamo?” Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere insomma veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più caz***i”.

Intanto, Amedeo Venza ha rivelato che Estefania Bernal ha perso finora 5 chili, mentre il naufrago Nicolas Vaporidis è dimagrito di 7 chilogrammi. Sempre secondo l’influencer, Edoardo Tavassi ha perso la bellezza di 15 chili. Dunque, un cambiamento estetico decisamente consistente e notevole da parte dell’uomo, che una volta rientrato in Italia si renderà subito conto dello stravolgimento fisico.

