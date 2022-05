Ilary Blasi-Alvin, negli ultimi giorni non si è parlato d’altro che del loro rapporto. Questo perché durante le ultime puntate de L’Isola dei Famosi ci sono stati diversi siparietti tra conduttrice e inviato, che si sono scambiati numerose frecciatine.

Verità o finzione? In molti sui social hanno iniziato a parlare di ‘clima teso’, di maretta, nonostante Ilary Blasi e Alvin si conoscano e lavorino insieme da parecchio tempo. Voci su voci fino all’indiscrezione lanciata da Ivan Rota su Dagospia.





Ilary Blasi e Alvin, la verità sulla “lite” in diretta

Indiscrezione che confermerebbe quei rumor: “Ilary Blasi e Alvin non si sopportano più – si legge – Nella puntata di ieri Alvin ha chiesto alla presentatrice di spiegare le prove al posto suo, visto che interveniva durante i suoi discorsi. Adesso ci sono dei tentativi di recuperare il rapporto tra i due”.

Data quindi per assodata la maretta tra i due, nella 16esima diretta Ilary Blasi è intervenuta sulla questione. A modo suo. Prima di lanciare la pubblicità, con un bel sorriso stampato sulle labbra, ha scagliato na frecciatina a chi parlava di liti tra lei e il suo inviato: “State qui, vi aspetto tra poco e vi svelerò il vero motivo per cui ho litigato con Alvin. A tra poco qui a L’Isola dei Famosi dove tutto può cambiare“.

Ilary e Alvin che si ammazzano dalle risate portando avanti la loro finta faida ✈✈✈ #isola — Irene D'Ambrosio (@IreneDAmbrosio3) May 13, 2022

Ovviamente non ha svelato nulla, fino a quando Nicola Savino: “Ma volete litigare ancora tu e Alvin? Perché se volete ancora battibeccare siete liberi di farlo. Va ora in onda Casa Blasi e Alvin”. “Però in merito a questo, in tanti mi hanno chiesto cosa mi ha scritto l’altra volta Ilary su WhatsApp…”, è intervenuto Alvin, poi bloccato dalla conduttrice. “Ok allora non posso dire cosa mi hai scritto, ma dirò quello che ti ho risposto io. Ti ho scritto ‘forse’ e adesso andiamo avanti e parliamo dei daytime”.

