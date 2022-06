All’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis è il primo finalista di questa edizione. L’attore quindi è sicuro di giocarsi la vittoria finale del reality che va in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Gli altri naufraghi dovranno aspettare le prossime puntate per capire chi di loro si contenderà il successo durante la serata del 27 giugno. Nella puntata di lunedì 13 giugno Gennaro Auletto ha perso il televoto della settimana, ha lasciato l’Isola spostandosi su Playa Sgamatissima raggiungendo così la solitaria Pamela Petrarolo e non ha superato nemmeno il televoto flash.

Pamela Petrarolo è rimasta sull’Isola e Gennaro Auletto è stato eliminato definitivamente. In nomination, a grande maggioranza, è stato mandato Nick Luciani insieme a Mercedesz Henger. Nel daytime andato in onda martedì 14 giugno il pubblico ha potuto vedere cosa è successo ai naufraghi dopo la puntata. In questa circostanza il leader dei Cugini di Campagna si è sfogato in confessionale dopo aver discusso un’altra volta con Nicolas Vaporidis (che ha potuto parlare con la sorella) ed essere finito in nomination





Nicolas Vaporidis Isola dei Famosi chiarimento con Nick Luciani

Il cantante non è per nulla sorpreso di essere stato nominato un po’ da tutti, aggiungendo però di essere preoccupato per il fatto che d’ora in poi sarà praticamente da solo, visto che l’unico al suo fianco è stato eliminato ieri sera (Gennaro Auletto): “Questa nomination la vivo tranquillamente…Si è creata questa spaccatura…Gennaro mi ha ‘abbandonato’ e sono rimasto in parte da solo…”.

Quindi c’è stato il confronto tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, che in precedenza avevano avuto una discussione. Stavolta è stato l’attore romano a fare il primo passo nei confronti del cantante, affermando di sperare abbia capito il suo punto di vista: “Tu hai capito quello che ti ho detto in Palapa oggi? L’unica cosa che ti contesto è il fatto di non aver avuto la coerenza…”. Il cantante ha spiegato di non avere niente nei suoi confronti, aggiungendo però di non apprezzare determinati suoi modi di fare: “Io non ti ho mai detto che mi stai antipatico…Ci sono però dei tuoi modi che non sopporto…”.

Nicolas Vaporidis e Nick Luciani si sono poi dati la mano in segno di pace. L’attore ha poi consigliato al naufrago di essere meno permaloso e di non prendersela per tutto perché bisogna prendere la vita con maggiore leggerezza, soprattutto in un contesto del genere: “Smettila di fare il permaloso…E se qualcuno ti corregge cerca di dire ‘mi dispiace’…” Quest’ultimo ha quindi promesso a Vaporidis che nel momento in cui farà qualcosa di sbagliato glielo dirà senza colpo ferire: “Ti dirò le cose come stanno…Non starò lì a rimuginare…”.

“Questo non lo avete visto”. Guendalina Tavassi e Lory Del Santo, il fuorionda della lite