Nicolas Vaporidis, lacrime all’Isola dei Famosi. Il naufrago, che nel corso della puntata in diretta del 13 giugno ha scoperto di essere il primo finalista del reality show, è scoppiato a piangere quando ha assistito a un momento davvero emozionante. Ilary Blasi e la produzione della trasmissione gli hanno fatto una sorpresa bellissima e trattenere il pianto è stato praticamente impossibile. Anche il pubblico da casa avrà avuto molta fatica a restare con il viso non ricoperto dalle lacrime.

Nicolas Vaporidis, lacrime all’Isola dei Famosi per un videomessaggio straordinario. La prima a parlare è stata una delle persone più importanti della sua vita, ma al suo fianco ce n’era anche un’altra altrettanto fondamentale. Un momento veramente unico e inaspettato per il naufrago, che così facendo potrà affrontare al massimo delle sue potenzialità la fase finale del reality show. Ormai è certo di potersi giocare fino in fondo tutte le sue chance e cercherà dunque di vincere.





Nicolas Vaporidis, lacrime all’Isola dei Famosi per una sorpresa

Nicolas Vaporidis, lacrime all’Isola dei Famosi per la straordinaria sorpresa organizzata dai produttori del programma. A parlare nel videomessaggio è innanzitutto la madre Eleonora: “Ciao amore, volevi sentire la voce di mamma ed eccola. Hai superato te stesso, continua così e non vedo l’ora di rivederti”. Poi è stata la volta della sorella Ilenia: “Sono due volte che quando parli tuo nipote fa le capriole. Sei stato fortissimo, goditi le ultime due settimane col sorriso, noi siamo tutti qua e ci manchi tanto”.

Nicolas Vaporidis diventerà infatti zio molto presto, visto che la sorella è apparsa con un bel pancione in bella vista nel filmato. E il naufrago ha commentato così la gradita sorpresa: “Mi mancate tantissimo. Divento zio, nasce ad agosto ed è un maschio, si chiamerà Vittorio. Sono contento di vederla così, non ho avuto modo di vederla e di stare con lei nella sua prima gravidanza. L’avevo lasciata che aveva una pancetta e ora ha una pancia enorme. Sono felice di sentire la sua voce e di sapere che sta bene e di aver visto mia madre”.

Infine, Nicolas ha aggiunto: “Vorrei anche semplicemente che mia madre venisse a Londra, che passasse del tempo con me. So che le piacerebbe stare insieme a me e io non gliel’ho mai concesso. Recupererò”. Quindi, è questo uno degli obiettivi da raggiungere una volta terminata l’esperienza televisiva. E poi si concentrerà anche sul nipotino che verrà alla luce.

Isola dei Famosi, c’è il primo finalista. Che è rimasto molto sorpreso