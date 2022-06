Primo finalista Isola dei famosi, un eliminato e le consuete nomination. Questo e molto altro nella 23esima puntata del reality di Ilary Blasi andata in onda lunedì 13 giugno 2022. Nel dettaglio Gennaro Auletto ha perso il televoto della settimana, dunque ha dovuto lasciare il gruppo spostandosi su Playa Sgamatissima.

Lì il naufrago ha raggiunto “la solitaria” Pamela Petrarolo ma non ha superato nemmeno il televoto flash. Con il 73% dei voti contro il 27% dell’ex Non è la Rai, il modello è stato eliminato definitivamente dal gioco. In nomination, invece, a grande maggioranza, è stato mandato Nick dei Cugini di Campagna insieme a Mercedesz Henger.





Primo finalista Isola dei Famosi: il verdetto del pubblico

Ma nel corso della puntata è stato eletto anche il primo finalista dell’Isola dei Famosi. Si sono svolte due prove fisiche, una tutta al maschile e una tutta al femminile. Alla fine Nicolas Vaporidis e Mercedes Henger sono risultati vincitori, concorrendo così alla posizione di papabile finalista di questa 16esima edizione del reality show.

Non è finita qui perché ai due naufraghi si è poi aggiunta Carmen Di Pietro, altra grande protagonista di questa Isola dei famosi, eletta dai compagni come favorita attraverso un meccanismo ad esclusione. Sfida a 3, dunque, per l’elezione del primo finalista ma alla fine l’ha spuntata Nicolas Vaporidis con il 47% delle preferenze.

“Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito, qui ho imparato a non dare nulla per scontato. Mi sorprende e al tempo stesso mi fa piacere avere questo riscontro da parte del pubblico”, ha detto a caldo il primo finalista dell’Isola, Nicolas Vaporidis. La prossima settimana è in programma la semifinale e si scopriranno i nomi dei naufraghi che accederanno all’ultima puntata. E anche quello del naufrago o naufraga che dovrà lasciare l’Honduras a un passo dalla finale.

