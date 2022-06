Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta: ha fatto “un errore gravissimo” all’Isola dei famosi

Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta, all’Isola dei Famosi. Una crisi, questa tra i due ormai ex naufraghi, che era stata anticipata sui canali social del reality poco prima della 23esima diretta. L’attrice e regista è stata eliminata la scorsa settimana, mentre il suo compagno ha dovuto ritirarsi per motivi di salute.

Insieme da quasi 10 anni, Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno attraversato un momento difficile negli ultimi giorni in cui erano entrambi in gioco all’Isola. E quando si sono rivisti nel resort in Honduras, prima che lei partisse per l’Italia, hanno avuto un faccia a faccia poi mostrato durante la diretta di lunedì.





Lory Del Santo lascia Marco Cucolo in diretta: i motivi

“Tu sei stata eliminata e pochi giorni dopo Marco si è ritirato per problemi medici – ha spiegato Ilary Blasi – Per questo vi siete incontrati nel resort in Honduras. Il vostro incontro però non è andato molto bene. Sei molto arrabbiata con lui e vuoi riflettere mi dicono”. Lory Del Santo ha confermato queste parole e si è detta determinata ad allontanarsi dal suo fidanzato.

“Non mi hai difeso quando dovevi – ha detto Lory Del Santo a Marco Cucolo in collegamento – Un uomo che non difende la sua donna quando l’attaccano non mi piace. Te ne torni a casa e poi ti schiarisci le idee. Il tuo gioco era di conquistarti gli altri e c’ho rimesso io. Ero attaccata da un branco di sette lupi e tu non mi hai difeso. Bastava dire ‘io la conosco e lei è sincera’. Questo bastava e tu hai sbagliato gravemente. A me non sta bene tutto questo. Adesso andrai dalla tua famiglia e penserai a quello che è successo. Se tu non chiederai scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, a me mi vedi in fotografia. Tra me e il gioco hai scelto l’ultimo”.

“Facevi finta di stare con gli altri e mi hai abbandonata. Dovevi decidere da che parte stare e sei stato dalla parte dei miei nemici. Quando torni scordati di venire a casa mia. Noi per nove anni non ci eravamo mai lasciati. Ora deve andare dai genitori, lunedì prossimo in puntata vedremo. Io sono infelice e non posso vivere con un uomo di cui non sono il centro. Se questo distacco sarà per sempre lo vedremo”. Lasciato praticamente in diretta, Marco Cucolo si è detto “dispiaciuto per come hanno trattato la mia compagna. Ho sbagliato a non supportarla, ma quando i toni si accendono io per mia indole mi chiudo”.

