Lory Del Santo crisi con Marco Cucolo? È il sito dell’Isola dei Famosi a sganciare questa bomba. Tra le anticipazioni della puntata numero 23, in onda lunedì 13 giugno 2022, infatti, si palerà anche di questo. Non solo, perché verrà anche decretato il primo finalista della 16esima edizione del reality attraverso delle prove e un televoto flash.

Ancora, Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova divertente che vedrà coinvolti anche i suoi naufraghi preferiti e, si legge sempre sul sito dell’Isola dei Famosi, una tra Estefania Bernal, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Marialaura Devitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima per scontrarsi con Pamela Petrarolo per la permanenza come naufraga solitaria.





Lory Del Santo crisi con Marco Cucolo? “Succederà stasera in puntata”

Il verdetto spetterà ancora al pubblico, chiamato a votare come sempre attraverso l’App Mediaset Infinity, il sito Web, la propria smart Tv o per sms. Lo stesso pubblico che la settimana scorsa ha deciso di mandare a casa Lory Del Santo, eliminata definitivamente dal gioco. Anche il compagno, Marco Cucolo, non è più in Honduras.

In settimana il fidanzato di Lory Del Santo ha dovuto lasciare il reality show per problemi di salute, ma molti ricorderanno che già dopo l’eliminazione dell’attrice e regista si è parlato di una presunta crisi tra lei e Marco Cucolo. Lui non aveva infatti difeso a spada tratta la fidanzata nei vari scontri che ha avuto con gli altri del gruppo e inoltre quando si sono salutati a molti è sembrato di vedere un saluto molto freddo.

Ora il comunicato Mediaset che anticipa i punti salienti della nuova puntata e tra i tanti anche la parte in cui si rivela che Lory Del Santo sarà in studio: “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?”. E sul sito del reality: “L’avventura sulle spiagge dell’Honduras pare abbia messo in crisi la relazione tra Lory e Marco: cosa sarà successo? La loro storia è davvero giunta al capolinea? Sarà proprio Lory, in diretta dallo studio, a parlare di quanto accaduto”.

