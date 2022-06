Isola dei Famosi, lite tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. In studio, davanti a Ilary Blasi, è andata in onda una rissa verbale tra le 2. Le cause dei litigi erano le più disparate, fatto sta che ancora oggi, a programma quasi terminato, le due non si sopportano ancora. Guendalina ha accusato Lory Del Santo di avere dei profili falsi: “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”.



Poco dopo Guendalina ha anche rivelato che Lory non l’avrebbe salutata dopo il suo ingresso in studio: “Ma cosa basta?”. “Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ha parlato o salutato quando è entrata. […] Lory se sto dicendo la mia opinione è perché mi hanno chiesto di parlare. Dai complimenti ti stai dissociando?”.





Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi lite Lory Del Santo: fuorionda



A questo punto Lory Del Santo contro Guendalina Tavassi, smentisce le tesi della collega sugli account fake, ma non ha negato di non averla salutata: “No i messaggi erano veri di fan reali. Senti basta Guendalina. Sto parlando con Ilary di questa situazione e tu non mi lasci parlare. Allora stavo parlando io e tu mi hai interrotto. Stavo finendo e aggiungendo delle cose adesso! Se mi fai parlare adesso finisco e spiego tutto quello che è successo”. (Leggi anche Adesso mio figlio cammina nel buio lungo il paese)



Le due ex naufraghe sono andate avanti a cantarsele e a suonarsele pure quando c’è stata la pubblicità (scorri in basso per vedere il video del fuori onda), con l’attrice che ha mandato a quel paese l’influencer. “Comunque ragazzi la cosa più divertente di questa puntata è stata Lory che durante la pubblicità continuava ad essere sull’Isola senza nomination, perché sennò l’avrei nominata stasera”.

Il momento in cui Lory ha mandato a quel paese Guendalina ✈️ #Isola pic.twitter.com/saew0q0qIj — trashbiccis (@trashbiccis) June 14, 2022



“E alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a quel paese. Comunque stasera lei è Lory Dello Sfratto perché ha mandato via da casa Marco Cucolo. Doveva fare un po’ di copia e incolla”. A conferma del fatto che i toni si siano alzati a telecamere spente, è trapelato un video sui social in cui si nota Lory spedire a quel paese la Tavassi.

“Ilary, sai che ha fatto?”. Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi asfalta Lory Del Santo in diretta