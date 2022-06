Lory Del Santo contro Guendalina Tavassi nello studio dell’Isola dei Famosi. Non è bastato il duro scontro con Vladimir Luxuria, la regista italiana ha voluto fare i conti anche con l’ex collega naufraga, incontrata di nuovo nello studio televisivo. Non correva buon sangue allora e la cosa non è chiaramente migliorata. Come qualcuno ricorderà, in Honduras Lory Del Santo e Guendalina Tavassi hanno discusso non poche volte.

Le cause dei litigi erano le più disparate, fatto sta che ancora oggi, a programma quasi terminato, le due non si sopportano ancora. Ne hanno dato chiaramente prova durante la 23esima puntata dell’Isola dei Famosi. Lory Del Santo contro Guendalina Tavassi, ha spiegato il mistero dei commenti pieni di complimenti pubblicati dal suo profilo Instagram e di tutta risposta, la Tavassi l’ha presa ampiamente in giro.

Lory Del Santo contro Guendalina Tavassi: lo scontro in studio

La sorella di Edoardo ha accusato la Del Santo di avere dei profili falsi: “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi”. Poco dopo Guendalina ha anche rivelato che Lory non l’avrebbe salutata dopo il suo ingresso in studio: “Ma cosa basta?”

“Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ha parlato o salutato quando è entrata. […] Lory se sto dicendo la mia opinione è perché mi hanno chiesto di parlare. Dai complimenti ti stai dissociando?“. A questo punto Lory Del Santo contro Guendalina Tavassi, smentisce le tesi della collega sugli account fake, ma non ha negato di non averla salutata: “No i messaggi erano veri di fan reali”.

Livello autostima: LORY DEL SANTO ✈️😂 pic.twitter.com/EWzMeBxQiU — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) June 8, 2022

E ancora: “Magari per te complimenti immeritati però verissimi. ma quali fake?! No, no, no non erano affatto parole mie. Senti basta Guendalina. Sto parlando con Ilary di questa situazione e tu non mi lasci parlare. Allora stavo parlando io e tu mi hai interrotto. Stavo finendo e aggiungendo delle cose adesso! Se mi fai parlare adesso finisco e spiego tutto quello che è successo“. Le vedremo delle belle!

