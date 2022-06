Volano stracci tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. Come abbiamo già raccontato qua, durante la 23esima puntata dell’Isola dei Famosi ci sono stati dei problemi tecnici con il collegamento con l’Honduras (a. Causa di due tempeste potentissime). Per non perdere troppo tempo dunque, Ilary Blasi ha fatto entrare subito l’eliminata della scorsa puntata: Lory Del Santo. Una modifica di scaletta doverosa per non finire troppo tardi.

Ed eccola che l’ex naufraga fa la sua entrata trionfale in studio e subito dopo essere scesa dalle scale è andata davanti a Vladimir Luxuria con il dito indice puntato. Un gesto che non piace molto all’opinionista che però è subito attaccata dalla nuova arrivata. Subito un’amara discussione tra Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. È l’ex naufraga ad iniziare: “Vengo subito da te e voglio dirti una cosa adesso. Partiamo dal fatto che io ti ho sempre ammirata. Per me sei una delle opinioniste più brave che ci sono in Italia. Devo dire che sei sveglia, intelligente, furba e tutto”.

Lory Del Santo e Vladimir Luxuria, la discussione in diretta tv

“Però devo dire che molte cose che hai detto di me in questi mesi non corrispondono alla verità. Non corrispondono assolutamente alla mia persona e c’hai messo una malizia molto sospettosa. E però sappi una cosa, che comunque sia io sono coperta d’olio, sono forte e ti perdono. – ha continuato Lory – Questo perché hai detto delle cose non bellissime. Sì ti sto perdonando perché mi hai fatta soffrire ed è la verità”.

“Se puoi vuoi che ti dica una bugia e che io dichiari che i tuoi commenti erano belli ok, ma non è reale”. Lory Del Santo e Vladimir Luxuria, l’opinionista risponde: “Intanto io non ho proprio nulla per cui essere perdonata. Inoltre se devo prendere l’assoluzione vado da altri e non da te se permetti. Tu hai fatto l’opinionista in molte trasmissioni e allora ti faccio una domanda”.

“ero attaccata da un branco di sette lupi del deserto” ~ lory del santo #isola pic.twitter.com/ltbPiNk6VI — isola out of context (@oocisola) June 13, 2022

“Quante volte hai dato opinioni anche pungenti? Quindi mi sembra che quando tu sei opinionista puoi dire quello che vuoi, quando invece sei dall’altra parte le cose cambiano. Adesso critichi chi vuole dire qualcosa su di te. L’hai fatta l’opinionista e sai come funziona”.

