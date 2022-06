Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria attacca Lory Del Santo. È successo prima del verdetto del televoto che ha visto la naufraga uscire definitivamente dal gioco. Nel corso della 22esima puntata infatti Pamela è stata salvata dal 76% del pubblico, contro il 24% di Lory. Una puntata davvero intensa quella del 6 giugno 2022 in cui non sono mancati i colpi di scena: dall’arrivo dei due nuovi naufraghi Soleil e Vera Gemma, alla sorpresa di Guendalina che ha spiazzato Edoardo Tavassi.



Le due nuove concorrenti sono arrivate su Playa Palapa tuffandosi dall’elicottero. Poco dopo, in studio, Guendalina ha svelato che suo fratello Edoardo Tavassi ha un debole per Soleil, da sempre. Un dettaglio ghiotto visto che le cose tra lui e Mercedesz vanno sempre meglio. Tornando a Lory Del Santo la prima ad alzare la voce contro di lei è stata Vladimir Luxuria, sempre senza peli sulla lingua.

“Nella vita ho conosciuto tante persone, e anche una con una doppia faccia. Tu dici che non ci sono prove, noi i daytime li vediamo, vai da uno, dall’altro e cerchi di mettere zizzania, sei un’attrice”, ha attaccato Vladimir. Parole alle quale avevano fatto seguito quelle di Edoardo Tavassi. “Il suo ruolo è di andare a parlare male di ogni persona, prima si cerca di comprare Luca, lui non ci casca, poi ci prova con Gennaro”. (Leggi anche “Non è un uomo”. Isola dei Famosi: Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis. “Ho visto tutto”)



“Senza telecamere mi abbraccia, poi lo nega davanti a tutti, è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto. Qua c’è gente che gioca sporco, nutrono Gennaro per far vincere le prove leader, l’unico che salvo è Marco che con gli occhi vorrebbe stare dalla parte nostra, ma purtroppo sa che deve difendere la sua fidanzata”. Parole alle quali Lory aveva replicato: “Loro sono in sette, sono tutti uniti, se lo sono inventato, non ci sono video, audio, continuano a girarsela”.



E ancora: “è l’unico punto dove mi vogliono ferire, la verità prima o dopo uscirà e io ne sono convinta, parlare non serve a niente, servono i fatti”. Anche Marco Cucolo, compagno di Lory, aveva detto la sua: “Sono dalla parte della verità, in alcuni casi viene troppo presa di mira, in altri sbaglia nel comportarsi nei loro confronti, ad esempio nelle scelte che magari fa”.

