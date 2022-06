“Ho sbagliato”. Lory Del Santo costretta ad ammetterlo dopo l’Isola: “Dovevo capirlo prima”

Lory Del Santo, la frecciatina ai naufraghi. Un’esperienza densa di colpi di scena fin dall’inizio della permanenza sull’Isola dei Famosi. La showgirl torna in Italia non senza portare con sè alcune considerazioni. E dopo le parole sulla rottura con Marco Cucolo, l’ex naufraga non risparmia neanche i compagni di avventura.

Lory Del Santo, adesso tocca ai naufraghi. Dopo l’addio all’Isola dei Famosi, tante le polemiche sul conto dell’ex naufraga. La showgirl ha spiegato per filo e per segno i motivi che avrebbero portato alla decisione di interrompere la sua relazione con Marco Cucolo dopo ben 9 lunghi anni di amore. E adesso Lory rivela qualcosa anche sui compagni di gioco.





Lory Del Santo, la frecciatina ai naufraghi: “Dovevo capirlo prima”

Nelle ultime ore Lory Del Santo ha ben pensato di rivolgersi proprio al pubblico di fan su instagram. Domande degli utenti a cui l’ex naufraga ha deciso di rispondere senza alcun filtro. E se qualcuno le ha fatto notare che avrebbe dovuto difendersi maggiormente dagli attacchi dei compagni di avventura, lei risponde: “Esatto…Ho sbagliato ad aspettare…Dovevo reagire subito…”. (Lory Del Santo, il fuorionda della lite con Guendalina Tavassi).

Per Lory Del Santo, protagonista indiscussa nel bene e nel male dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, è dunque tempo di tirare le somme. “Forse sei stata troppo buona per queste canaglie…”, sottolinea ancora un altro utente, mentre Lory risponde: “Troppo buona? Si, ma non ho voluto mettermi al loro livello…”, per poi aggiungere: “Essere buoni ripaga in modo diverso…”.

Lory Del Santo di certo non ha trovato molti naufraghi dalla sua parte: “E’ stato davvero tanto complicato avere tutti contro dall’inizio alla fine…”. Una strategia mossa per mettere la showgirl con le spalle all’angolo? Lory Del Santo rivela: “Me ne sono accorta subito…Serviva loro un target da colpire…”.

“Hanno violato il regolamento”. Lory Del Santo non risparmia nessuno dopo l’Isola dei famosi