Lory Del Santo, la verità su Marco Cucolo. L’addio all’Isola dei Famosi ma anche al fidanzato Marco Cucolo. La vicenda sentimentale della showgirl è finita sotto la luce dei rflettori non senza poche polemiche. E dopo tante critiche ricevute, l’ex naufraga ha deciso di dire la sua nel corso di un’intervista a SuperGuidaTv.

Lory Del Santo e la rottura con Marco Cucolo. Stando alle parole della showgirl la relazione sarebbe giunta a un punto di non ritorno anche se restano in tanti ad attendere un prossimo confronto di coppia. La nota showgirl non ha nascosto la sua delusione e ha affermato: "Non mi ha difeso da certe accuse. Non gliela posso far passare questa".





Lory Del Santo nonostante le polemiche e le critiche non sembra voler tornare sulla sua posizione e aggiunge: “Se non capisci determinate cose, allora non voglio condividere la mia vita con te”. E ancora sulla sua storia con Marco Cucolo che molti credevano essere salda: “Dopo nove anni non puoi non sapere chi sono”.

Lory Del Santo, nessun dubbio dunque dopo quello a cui ha assistito nel corso della sua esperienza sull’Isola: ” Mi sono sentita ferita. Non riesco a giustificarlo. Nella mia vita non sono mai stata additata come una persona falsa e doppia“. E in ultimo: “Nell’ultima puntata ha avuto un comportamento nei miei confronti che non gli perdonerò”.

Lory Del Santo sottolinea inoltre: “Lui ha deciso di fare il suo percorso. Gli ho solo detto di essere sè stesso. Lui è molto timido, l’ho incoraggiato molto in questo. Avere sull’Isola una persona su cui contare è importante. Poi lui ha capito i meccanismi del gioco e si è schierato, non dico contro di me ovvio, lui dava un colpo al cerchio e uno alla botte”. E chiosa: “Non mi ha mai tradito, non l’ho mai tradito in nove anni e vai ad allearti con il gruppo che mi ha insultato un attimo prima? Io gli ho detto che l’avrei lasciato. Me ne sono andata a non l’ho salutato”.

