Lory Del Santo, l’affondo dopo l’Isola dei Famosi. Una delle protagoniste indiscusse dell’edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, l’ex naufraga lascia alle spalle non solo le Honduras e i compagni di avventura, ma anche un capitolo della sua vita sentimentale. La rottura da Marco Cucolo è stata molto discussa e le polemiche non sembrano essere finite.

Lory Del Santo dall’Isola dei Famosi al vortice delle polemiche. La showgirl ha lasciato le rive delle Honduras e non solo. Anche la relazione d’amore con Marco. Secondo l’ex naufraga pare che l’ormai ex fidanzato non abbia fatto nulla per difenderla nel corso della sua esperienza sull’Isola. Questo il motivo che avrebbe portato alla rottura ma anche alle polemiche da parte dei fan. E non solo.





Lory Del Santo, i dubbi dopo l’Isola dei Famosi

Tutti contro Lory Del Santo? Stando a quanto si apprende sulle pagine del settimanale Chi a dire la sua è stato proprio il marito di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo. Una rubrica quella del giornalista e conduttore che prova a mettere in chiaro le vorticose vicende che riguardano i vip. Ecco le parole di Maurizio Costanzo su Lory Del Santo e come sempre senza alcun filtro. (Lory Del Santo, la verità è venuta a galla).

“Questa figuraccia l’ha fatta ritornare sulle pagine dei giornali”, è il punto di vista di Maurizio Costanzo, che affondo o meno contro Lory Del Santo ha fornito comunque un altro angolo da cui osservare l’intera polemica sorta dopo la decisione dell’ex naufraga.

“Credo che siamo di fronte a una gaffe madornale. Voglio sperarlo per lo meno. Forse potrebbe anche essere un tentativo per far parlare di sè nell’unico modo che le è venuto in mente”, ha aggiunto Maurizio Costanzo. Ma la vicenda andrà incontro a un confronto tra Lory Del Santo e Marco, mai più atteso come adesso.

