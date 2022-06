“Lo dico pubblicamente”. Lory Del Santo lo ha scoperto dopo l’Isola, la verità è venuta a galla

Lory Del Santo e i commenti su Instagram, la verità dell’ex naufraga viene fuori durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. In questi giorni si è parlato dei commenti che la showgirl si sarebbe scritta da sola su Instagram, incollando col suo profilo frasi piene di complimenti di presunti fan.

Una gaffe che, ovviamente, ha fatto il giro del web tra meme e prese in giro e ha fatto discutere per un commento offensivo nei confronti dei due opinionisti dell’Isola dei Famosi. E così Lory Del Santo ha parlato dei commenti su Instagram. Ospite in studio al ritorno dall’Hoduras, la showgirl ha parlato anche del suo rapporto con il fidanzato Marco Cucolo.





A dare l’annuncio del momento di distanza era stato comunicato ufficiale del reality show di Canale 5 che aveva anticipato il confronto/scontro tra i due fidanzati, entrambi fuori dal programma, (la prima eliminata al televoto contro Estefania, il secondo uscito per problemi di salute). Alla fine del confronto, dopo nove anni insieme, Lory Del Santo ha lasciato il fidanzato.

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi Lory Del Santo ha parlato anche dei commenti su Instagram e ha chiarito come sono andate le cose. Qualche giorno fa è intervenuto lo staff: “Si vuole precisare che i commenti effettuati dall’account della signora Del Santo, sono stati pubblicati in buona fede dallo staff al solo scopo di documentare la riconoscenza dei fan che è stata dimostrata nei direct. Per motivi di privacy sono stati rimossi i nomi degli account Instagram. Per chiarezza e verità pubblichiamo qui di seguito gli screenshot originali dei followers”.

Lory Del Santo e i commenti su Instagram, la verità nel corso della puntata di lunedì 13 giugno dell’Isola dei Famosi. Ospite nello studio di Ilary Blasi, la showgirl ha spiegato: “Questa mia amica ha sbagliato a fare un copia e incolla ma i messaggi erano veri. Erano messaggi dei fan. Quelli che ha ritenuto opportuni, li ha copiati e incollati sul mio profilo creando un caso. Il telefono me lo hanno ridato venerdì sera. Mi è stato riportato che uno di questi messaggi non era corretto e volevo dissociarmi”.

